Alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiren Efsane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Uygun ve kaliteli ürünleri almak için heyecanla bekleyişe geçenler efsane indirim gününün tarihini kaçırmak istemiyor. Her yıl Kasım ayının belli tarihleri aralığında düzenlenen muhteşem indirim günleri tüketicisine birbirinden çeşitli fırsatlar sunuyor. Peki, Efsane Cuma (Muhteşem Kasım) indirimleri ne zaman? 2022 Efsane (Muhteşem) Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar.
Cuma indirimleri olarak bilinen Efsane Cuma, 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Birçok mağaza ve marka, bu günde seçili ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa çıkaracak.
Bazı mağazalar ve platformlarda indirimler birkaç gün sürebiliyor.
Efsane Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Efsane Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.
Efsane Cuma Günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Efsane Cuma günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.
Efsane Cuma gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Efsane Cuma gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.