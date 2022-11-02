Haberler Yaşam Haberleri Efsane (Muhteşem) Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Efsane (Muhteşem) Cuma Kasım indirimleri başlıyor!
Giriş Tarihi: 2.11.2022 16:31 Son Güncelleme: 2.11.2022 16:31

Efsane (Muhteşem) Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Efsane (Muhteşem) Cuma Kasım indirimleri başlıyor!

Milyonlarca markanın indirimlerini iple çeken vatandaşlar efsane Cuma indirimleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, yıl içerisinde tek sefer gerçekleşen bu büyük fiyat düşüşleri, Muhteşem Cuma indirimi olarak da adlandırılmaktadır. Bu noktada “Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Teknolojiden giyime kadar birçok üründe kaçırılmayacak fiyat düşüşü yaşanırken, çeşitli on binlerce ürün de tüketicilere sunuluyor. İşte Efsane (muhteşem) Cuma Kasım indirimleri başlangıç tarihi ve detaylar.

Efsane Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Efsane Muhteşem Cuma Kasım indirimleri başlıyor!

Alışveriş tutkunlarını yakından ilgilendiren Efsane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Uygun ve kaliteli ürünleri almak için heyecanla bekleyişe geçenler efsane indirim gününün tarihini kaçırmak istemiyor. Her yıl Kasım ayının belli tarihleri aralığında düzenlenen muhteşem indirim günleri tüketicisine birbirinden çeşitli fırsatlar sunuyor. Peki, Efsane Cuma (Muhteşem Kasım) indirimleri ne zaman? 2022 Efsane (Muhteşem) Cuma indirim günleri hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar.

2022 EFSANE CUMA NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Cuma indirimleri olarak bilinen Efsane Cuma, 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü düzenlenecek. Birçok mağaza ve marka, bu günde seçili ürünlerini indirimli fiyatlar ile satışa çıkaracak.

Bazı mağazalar ve platformlarda indirimler birkaç gün sürebiliyor.

EFSANE CUMA NEDİR?

Efsane Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Efsane Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Efsane Cuma zaman başlayacak, hangi gün? 2022 Efsane Cuma Şahane Cuma indirimleri için heyecanlı bekleyiş!

Efsane Cuma Günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Efsane Cuma günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Efsane Cuma gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Efsane Cuma gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

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Efsane (Muhteşem) Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Efsane (Muhteşem) Cuma Kasım indirimleri başlıyor!
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