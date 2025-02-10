Ege kıyılarına siren sistemi

AFAD, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve diğer acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. AFAD'ın açıklamasına göre, önceki gün gerçekleştirilen 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler ele alındı. Açıklamada, aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda bölgeye sevk edilen mobil siren sistemlerinden biri, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı. İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.