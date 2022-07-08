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Giriş Tarihi: 8.7.2022 16:31 Son Güncelleme: 8.7.2022 18:46

Ege Ordu Komutanının emir subayı Öztürk’ün FETÖ beraatı

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri’nin emir subayıyken ankesörlü telefon kullandığı saptanan ve hakkında açılan davada ‘delil yetersizliği’nden beraat eden Binbaşı Fevzi Öztürk’le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay’ın talimatıyla mahrem imamları tarafından ardışık bir şekilde arandığı delillerle destekli olan Öztürk’ün beraatını istinafa taşındı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Ege Ordu Komutanının emir subayı Öztürk’ün FETÖ beraatı

Ege Ordu Komutanı Ali Sivri'nin emir subayı Fevzi Öztürk'ün yargılandığı davada geçtiğimiz ay 'delil yetersizliği' nedeniyle verilen beraat kararı üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Başsavcı vekili Can Tuncay'ın talimatıyla beraat kararı İstinaf'a taşındı. Savcılık, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde, Öztürk'ün 2008-2012 yılları arasında 6 grup olarak ardışık şekilde, 18 kez tekil olmak üzere çeşitli illerdeki sabit hatlardan kendi kullandığı GSM hatlarının arandığına dikkat çekti.

ATAÇ RAPORU DİKKATE ALINMADI

Savcılık beraat kararına gerekçe olarak gösterilen Öztürk'ün arandığı 05…22 numaralı hattın hangi mahrem imamın kullanıldığının tespit edilememesine ilişkin de ayrıntılı bir itirazda bulundu. İtiraza göre, söz konusu hattın FETÖ içerisinde üst rütbeli askerler ile ilgilenen üst düzey bir mahrem örgüt mensubu ya da mensupları tarafından örgütsel amaçlarla kullanıldığını ilişkin ATAÇ raporunun (81 ili kapsayan ankesörlü telefon havuzu) dikkate alınmadığını belirtti.

O ARAMALAR ÖRGÜTSEL…

Bahsi geçen aramaların, birbirini tanımayan aynı kuvvete bağlı aynı ve yakın rütbeli üç asker şahsın sabit bir hattan peş peşe aranmalarının hayatın olağan akışına aykırı olması ve örgütsel arama olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

FİRARİ MAHREM İMAMLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Binbaşı Öztürk'ün cep telefonuna ait HTS kayıtlarından, FETÖ'nün firari yöneticisi Lütfi Çıldır tarafından 7 sabit hattan 11 kez ardışık arama yöntemiyle arandığı, Öztürk'ün ayrıca, ankesörlü telefonlar ile market ve bakkal gibi yerlerden arayarak iletişim kurduğu Lütfi Çıldır ile 2016 yılında da sık sık görüştüğü hatırlatıldı.

İRADESİNİ ÖRGÜTE TERK ETTİ

Öztürk'ün aranmalarının gerçekleştiği tarihler, konuşma süreleri, farklı sabit hatlardan aranması, genellikle hafta sonu veya mesai saatleri dışında aramalar yapılmış olmasının örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığını gösterir nitelikte olduğu ifade edildi. Ayrıca, Öztürk'ün iradesini örgüt iradesine terk ettiği, eylemlerinde örgüte ait olan hiyerarşik gücün emrine girdiğini gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluk bulunduğu vurgulandı.

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Ege Ordu Komutanının emir subayı Öztürk’ün FETÖ beraatı
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