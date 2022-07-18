Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları gündeme geldi. Üniversite bazında taban ve tavan puanları milyonlarca aday tarafından sorgulanırken "ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ege Üniversitesi taban puanları 2022.