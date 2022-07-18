Haberler Yaşam Haberleri Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:17 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:18

Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

Uzun bir süredir beklenen YKS sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü duyuruldu. Milyonlarca katılımcının beklediği sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri belirtilen tarihler aralığında başlayacak. Adaylar başarı sıralaması ve üniversite taban puanlarına göre tercih kılavuzu bilgileri doğrultusunda işlemlerini yapacaklar. Bu kapsamda; ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı? İşte Ege Üniversitesi taban puanları 2022.

Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları gündeme geldi. Üniversite bazında taban ve tavan puanları milyonlarca aday tarafından sorgulanırken "ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ege Üniversitesi taban puanları 2022.

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Ege Üniversitesi taban puanları 2022 henüz belli olmadı. Taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanların bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

Aşağıdaki linkten 2021 yılına ait Ege Üniversitesi Taban Puanları linkine ulaşabilirsiniz.

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Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?
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