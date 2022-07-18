Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları gündeme geldi. Üniversite bazında taban ve tavan puanları milyonlarca aday tarafından sorgulanırken "ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ege Üniversitesi taban puanları 2022.
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.