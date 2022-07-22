Haberler Yaşam Haberleri Ege Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile Ege Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 22.7.2022 13:31

Ege Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile Ege Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS tercihleri için geri sayım başladı. YKS sonuçlarını geçtiğimiz günlerde öğrenen adaylar puanlarıyla birlikte bölüm ve üniversite taban puanları araştırmalarına başladı. Ege Üniversitesi bölümleri de sorgulananlar arasında. Ege Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ege taban puanları 2022 rakamlarıyla aday öğrenciler için yol gösterici oluyor. İşte, ÖSYM tercih kılavuzu ile Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Ege Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile Ege Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ege Üniversitesi taban puanları en çok araştırılan devlet üniversiteleri arasında yerini aldı. Ege'yi tercih edecek aday öğrenciler üniversite taban puanları listesine yöneldi. Ege Üniversitesi bölümleri ile tercih yapacak öğrenciler YÖK Atlas tercih sihirbazından yararlanıyor. Ege Üniversitesi taban puanları 2022 tablosu yayında! İşte, ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

İşte, Hemşirelik bölümü taban puanları, sıralaması ve kontenjanları…

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tıp SAY 310+8
310+8
340+9
340+9		 318
318
349
349		 4.218
3.870
3.730
3.670		 476,85106
525,87804
513,00249
510,39907
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 21.281
21.300
18.534
16.900		 431,25603
491,45747
470,93797
466,67283
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 105+3
100+3
100+3
100+3		 108
103
103
103		 23.586
27.600
31.379
34.100		 427,59437
482,84066
448,14402
430,49316
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eczacılık SAY 130+4
120+3
120+3
120+3		 134
123
123
123		 36.867
35.200
32.850
29.400		 408,26345
473,02946
445,71251
439,44625
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 49.799
48.300
44.869
41.300		 392,44063
457,16887
427,20551
417,59504
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 64.477
59.400
52.488
47.100		 376,28318
444,38825
416,29693
407,98429
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Kimya Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 73.735
79.300
87.399
88.600		 366,91625
421,60582
373,20867
353,42893
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 84.685
68.400
58.141
46.700		 356,44386
434,15928
408,64580
408,57190
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Biyomühendislik SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 100.017
104.000
115.230
115.000		 343,17347
395,33668
346,69472
329,04377
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Biyokimya
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
2+0		 1
1
1
1		 104.074
150.000
77.205
Dolmadı		 339,79455
356,21345
384,78138
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 280+7
280+7
280+7
290+8		 287
287
287
298		 106.846
109.000
112.758
119.000		 337,53299
390,06824
348,84837
325,42497
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 135.671
113.000
97.229
52.700		 316,59296
386,19379
363,20572
399,18119
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 65+2
60+2

 67
62

 143.413
116.000

 311,63689
384,26630
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 168.550
167.000
206.939
201.000		 297,33418
344,36193
291,93974
278,87055
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Bitki Koruma SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 183.225
197.000
205.716
207.000		 289,91335
326,63309
292,45536
276,47907
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 185.412
186.000
198.761
200.000		 288,85095
332,53210
295,53098
279,36177
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Matematik SAY 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 189.856
198.000
203.380
192.000		 286,74210
325,81764
293,45804
282,71445
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 120+3
120+3
130+4
140+4		 123
123
134
144		 197.099
180.000
188.049
165.000		 283,53323
336,40766
300,49820
295,84276
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
77		 216.728
211.000
224.496
Dolmadı		 275,22463
319,43201
284,83106
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Biyokimya SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 235.385
224.000
227.127
185.000		 267,94249
312,94433
283,83239
285,91875
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Matematik
(İÖ)		 SAY 80+2
90+3
100+3
110+3		 82
93
103
113		 271.645
267.000
270.644
249.000		 255,97210
294,94272
268,99727
261,65123
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Kimya SAY 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 274.197
282.000
303.449
315.000		 255,20626
289,22033
259,68996
244,46073
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 277.138
279.000
301.239
268.000		 254,30687
290,26819
260,27561
256,14782
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İstatistik SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 289.321
311.000
327.090
339.000		 250,78288
279,30371
253,74105
239,35431
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Biyoloji SAY 120+3
120+3
120+3
125+4		 123
123
123
129		 304.893
305.000
316.138
317.000		 246,52197
281,50704
256,44657
244,05957
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 307.848
295.000
309.153
247.000		 245,73646
284,77831
258,18931
262,11783
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Fizik SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 331.070
332.000
339.006
334.000		 239,89115
272,92053
250,96555
240,42148
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tarla Bitkileri SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 335.530
334.000
324.170
302.000		 238,82596
272,33338
254,44306
247,47910
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 344.397
339.000
327.920
332.000		 236,72065
270,98525
253,54676
240,77408
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 346.190
332.000
331.977
342.000		 236,29606
272,92023
252,58848
238,87296
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 368.715
360.000
369.223
363.000		 230,36304
265,12627
244,43806
234,91101
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
30+1
40+1		 13
11
11
18		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Deri Mühendisliği SAY 25+1
25+1
20+1
15+1		 10
26
21
13		 Dolmadı
286.000
231.178
Dolmadı		 Dolmadı
287,79502
282,32165
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 10
52
52
38		 Dolmadı
440.000
469.002
Dolmadı		 Dolmadı
246,92813
222,97246
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Süt Teknolojisi SAY 30+1
30+1
25+1
20+1		 2
31
22
18		 Dolmadı
556.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
227,43668
Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30+1
30+1
25+1
25+1		 8
31
26
23		 Dolmadı
433.000
455.637
Dolmadı		 Dolmadı
248,33729
227,57492
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Zootekni SAY 45+2
35+1
35+1
35+1		 41
36
36
36		 Dolmadı
349.000
346.394
339.000		 Dolmadı
268,12090
249,28911
239,45362
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Zootekni
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Psikoloji EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 28.306
16.400
22.264
23.800		 367,15508
421,49633
404,18105
391,86139
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.182
63.300
72.664
77.000		 337,91211
382,69622
363,06493
346,49594
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 70.607
46.300
55.065
54.100		 335,29799
392,81085
374,57299
362,21688
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 159.232
138.000
129.003
120.000		 297,40711
347,68518
334,72585
324,11626
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İşletme EA 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 189.937
183.000
179.759
180.000		 288,15872
330,96746
315,98458
302,24642
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
90+3
90+3		 62
62
93
93		 217.839
195.000
188.897
172.000		 280,88277
326,96018
313,11068
304,79775
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisat EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 231.791
217.000
217.193
209.000		 277,49744
319,84087
304,82722
293,82456
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sosyoloji EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 240.114
196.000
174.884
160.000		 275,54138
326,36811
317,62578
308,63747
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 60+2


 62


 242.138


 275,07107
—-
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 344.213
344.000
381.241
374.000		 255,73380
288,28923
270,39092
260,51798
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Moda Tasarımı (Yüksekokul) EA 40+1
40+1
30+1
 41
41
31
 344.279
387.000
478.429
 255,72388
279,96182
256,30174
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) İktisat
(İÖ)		 EA 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 354.111
313.000
327.025
325.000		 254,14760
295,06748
279,89769
268,63271
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Felsefe EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 441.187
370.000
370.506
381.000		 241,61086
283,15039
272,16055
259,43094
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 80+2
80+2
40+1
60+2		 82
82
41
31		 550.655
628.000
741.596
Dolmadı		 226,55507
244,50939
227,66981
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Klasik Arkeoloji EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 559.981
578.000
608.727
655.000		 224,41060
250,62962
241,07746
227,29450
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Felsefe
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0
1+0
1+0
1+0
1
1
0		 Dolmadı
548.000
478.944
Dolmadı		 Dolmadı
254,56240
256,23142
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 21
72
72
40		 Dolmadı
747.000
782.800
Dolmadı		 231,42560
221,94823
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 4.114
5.300
6.071
5.190		 395,39405
420,66933
420,86986
412,48703
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.079
8.860
9.155
8.860		 374,58079
408,16482
411,41784
400,70087
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.607
8.760
10.530
10.500		 373,27046
408,44134
408,18151
396,66709
EGE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 37.572
38.900
53.947
87.100		 338,29089
366,80553
364,43476
336,77553
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 46.993
38.800
49.252
61.800		 331,19342
366,95490
367,25661
348,30000
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 50.280
44.300
40.816
50.000		 329,02794
362,67984
372,96879
355,03160
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 64.554
60.900
65.231
75.000		 320,62863
351,98880
358,19171
341,88881
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 65.018
52.700
58.085
75.900		 320,39149
356,98745
361,99649
341,53324
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 74.676
55.700
50.705
47.900		 315,63155
355,10354
366,35620
356,37096
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Reklamcılık SÖZ 80+2
80+2
80+2
65+2		 82
82
82
67		 77.031
65.200
66.762
72.200		 314,53745
349,50972
357,38366
343,20314
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 103.738
82.900
82.709
95.500		 303,55916
340,68884
349,98502
333,49377
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 110.458
84.300
80.454
81.700		 301,17424
340,06544
350,94698
339,01013
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 İslami İlimler SÖZ 50+2
60+2

 52
62

 136.723
166.000

 292,70919
312,03575
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 188.429
149.000
155.281
200.000		 279,15986
316,97259
325,40643
304,08900
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 İslami İlimler
(M.T.O.K.)		 SÖZ 10+0


 10


 524.952


 225,61882
—-
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 6.664
5.420
5.752
5.090		 428,88383
451,83956
445,86115
440,85338
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 10.190
8.330
8.265
7.400		 410,27241
432,40622
429,74021
424,47128
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.300
11.000
10.412
9.220		 397,06988
418,94715
418,83068
413,69045
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.150
14.200
15.732
13.700		 386,84461
405,15477
396,41754
390,50469
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.583
20.900
23.548
19.900		 368,46772
381,34254
366,82165
363,44116
EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 55+2


 57


 28.461


 346,77124
—-

Ege Üniversitesi (EÜ) 2 Yıllık Bölümler

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
65+2		 72
67		 327,10940
358,97435		 234.718
209.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
65+2		 72
67		 322,06876
353,30591		 254.039
226.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
80+2		 82
82		 314,43017
335,74287		 286.554
289.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Uçak Teknolojisi TYT 45+2
40+1		 47
41		 314,04556
342,42172		 288.256
263.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 307,13427
330,04119		 321.160
313.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Mekatronik
(Erkek)		 TYT 25+1
25+1		 26
26		 301,94381
324,31567		 348.521
338.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 293,68721
316,59142		 397.476
376.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Optisyenlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 293,32395
308,65716		 399.756
421.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 289,61228
313,74240		 424.259
392.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Diyaliz TYT 70+2
65+2		 72
67		 283,06800
313,25399		 470.936
395.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Odyometri TYT 65+2
65+2		 67
67		 282,98165
315,61727		 471.609
382.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 282,65213
294,87337		 474.195
510.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60+2
60+2		 62
62		 282,60255
300,41140		 474.557
472.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 281,70051
303,00468		 481.504
455.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 280,58771
312,07342		 490.190
401.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45+2
45+2		 47
47		 277,74457
294,99944		 512.935
509.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 275,69579
296,74877		 530.094
497.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2
55+2		 67
57		 275,52400
286,09806		 531.611
576.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Makine TYT 80+2
80+2		 82
82		 273,54041
292,56439		 548.844
527.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 55+2
55+2		 57
57		 272,95370
288,65395		 554.028
556.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Elektrik TYT 80+2
80+2		 82
82		 271,26380
291,42198		 569.118
535.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
55+2		 5
57		 269,67834
279,96403		 583.698
627.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 267,29096
296,38579		 606.233
500.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 60+2
55+2		 62
57		 266,70806
280,38191		 611.810
623.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 65+2
65+2		 67
67		 266,05028
283,98252		 618.285
593.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 261,21019
282,27338		 667.287
607.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 258,84151
282,99198		 692.402
602.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Mekatronik
(Kız)		 TYT 25+1
25+1		 26
26		 258,64357
270,51034		 694.531
711.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 257,77264
266,56056		 704.162
750.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 257,59413
261,55559		 706.176
800.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Emel Akın Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 55+2
55+2		 57
57		 254,72418
264,44013		 738.631
771.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65+2
65+2		 67
67		 253,58019
276,77283		 751.648
654.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4
 154
 253,33547
 754.506
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 253,19127
269,83739		 756.194
718.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 252,69295
266,76370		 762.004
748.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 252,44726
259,83223		 764.886
818.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2
70+2		 72
72		 251,56436
259,01909		 775.326
827.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 248,82154
263,10590		 807.525
784.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Bitki Koruma TYT 40+1
40+1		 41
41		 242,07279
241,32871		 887.491
1.029.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Su Altı Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 240,74149
255,82320		 903.043
861.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 70+2
70+2		 72
72		 240,73780
254,76679		 903.078
873.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 70+2
70+2		 72
72		 240,02688
259,68734		 911.398
820.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Emel Akın Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 238,72659
245,10558		 926.392
984.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bayındır Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 35+1
35+1		 36
36		 238,14536
248,56193		 933.162
944.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Makine TYT 80+2
80+2		 82
82		 238,01126
251,90659		 934.666
905.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45+2
45+2		 47
47		 237,51094
244,58967		 940.467
990.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Elektrik TYT 80+2
80+2		 82
82		 237,06778
251,73866		 945.683
907.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 235,87941
256,00580		 959.778
859.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Otomotiv Gövde ve
Yüzey İşlem Teknolojileri		 TYT 20+1
20+1		 21
21		 233,58945
240,44373		 986.937
1.039.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 55+2
55+2		 57
57		 233,02981
247,00724		 993.826
962.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 231,69019
243,52737		 1.010.111
1.003.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
55+2		 52
57		 228,98051
262,01777		 1.044.044
795.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 70+2
70+2		 72
72		 225,10182
243,13569		 1.094.819
1.007.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,32899
236,73730		 1.118.562
1.084.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 222,84986
234,92315		 1.124.921
1.106.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Seramik ve Cam Tasarımı TYT 40+1
40+1		 41
41		 221,30398
232,56241		 1.145.908
1.135.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Emel Akın Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 220,11024
234,10891		 1.161.921
1.116.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 55+2
55+2		 57
57		 219,34313
233,80278		 1.172.107
1.120.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 218,42990
233,01287		 1.184.381
1.130.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Polimer Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 216,14886
232,41730		 1.214.726
1.137.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bayındır Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 35+1
35+1		 36
36		 212,56064
208,50032		 1.264.333
1.457.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Endüstriyel Kalıpçılık TYT 30+1
30+1		 31
31		 212,15684
230,07903		 1.270.046
1.167.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Metalurji TYT 50+2
50+2		 52
52		 211,15449
220,33731		 1.284.317
1.296.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tarım Makineleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 211,15179
226,08653		 1.284.360
1.219.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 204,90868
227,86488		 1.378.016
1.195.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 65+2
65+2		 67
67		 202,77217
215,95606		 1.410.636
1.354.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Turizm Animasyonu TYT 40+1
40+1		 41
41		 201,77828
213,93859		 1.425.948
1.382.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 35+1
35+1		 36
36		 199,81959
203,22610		 1.456.065
1.533.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 197,17081
211,03789		 1.495.901
1.422.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1
30+1		 31
31		 190,78605
195,02741		 1.574.465
1.646.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Eser Koruma TYT 50+2
50+2		 52
52		 189,30773
201,21343		 1.587.353
1.562.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
 103
 187,86168
 1.597.227
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 40+1
40+1		 41
41		 186,39520
193,76659		 1.604.852
1.661.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bayındır Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 30+1
30+1		 16
31		 Dolmadı
175,70789		 1.606.077
1.740.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4
 132
 Dolmadı
 1.617.909
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Mantarcılık TYT 20+1
20+1		 14
21		 Dolmadı
176,99313		 1.595.671
1.739.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 49
57		 Dolmadı
204,95246		 1.615.210
1.508.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bayındır Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Seracılık TYT 30+1
20+1		 23
21		 Dolmadı
189,40416		 1.625.274
1.704.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Seracılık TYT 50+2
35+1		 9
36		 Dolmadı
183,15553		 1.622.943
1.732.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
2+0		 0
—-		 Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30+1
30+1		 29
31		 Dolmadı
207,15939		 1.623.414
1.476.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 21
41		 Dolmadı
193,14715		 1.613.385
1.668.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Tohumculuk Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 15
28		 Dolmadı
 1.622.011
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