Ege Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile Ege Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ege Üniversitesi taban puanları en çok araştırılan devlet üniversiteleri arasında yerini aldı. Ege'yi tercih edecek aday öğrenciler üniversite taban puanları listesine yöneldi. Ege Üniversitesi bölümleri ile tercih yapacak öğrenciler YÖK Atlas tercih sihirbazından yararlanıyor. Ege Üniversitesi taban puanları 2022 tablosu yayında! İşte, ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." ifadelerini kullandı.
İşte, Hemşirelik bölümü taban puanları, sıralaması ve kontenjanları…
EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|310+8
310+8
340+9
340+9
|318
318
349
349
|4.218
3.870
3.730
3.670
|476,85106
525,87804
513,00249
510,39907
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|21.281
21.300
18.534
16.900
|431,25603
491,45747
470,93797
466,67283
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|105+3
100+3
100+3
100+3
|108
103
103
103
|23.586
27.600
31.379
34.100
|427,59437
482,84066
448,14402
430,49316
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|130+4
120+3
120+3
120+3
|134
123
123
123
|36.867
35.200
32.850
29.400
|408,26345
473,02946
445,71251
439,44625
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|49.799
48.300
44.869
41.300
|392,44063
457,16887
427,20551
417,59504
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.477
59.400
52.488
47.100
|376,28318
444,38825
416,29693
407,98429
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|73.735
79.300
87.399
88.600
|366,91625
421,60582
373,20867
353,42893
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|84.685
68.400
58.141
46.700
|356,44386
434,15928
408,64580
408,57190
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Biyomühendislik
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|100.017
104.000
115.230
115.000
|343,17347
395,33668
346,69472
329,04377
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Biyokimya
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
2+0
|1
1
1
1
|104.074
150.000
77.205
Dolmadı
|339,79455
356,21345
384,78138
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|280+7
280+7
280+7
290+8
|287
287
287
298
|106.846
109.000
112.758
119.000
|337,53299
390,06824
348,84837
325,42497
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|135.671
113.000
97.229
52.700
|316,59296
386,19379
363,20572
399,18119
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|65+2
60+2
—
—
|67
62
—
—
|143.413
116.000
—
—
|311,63689
384,26630
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|168.550
167.000
206.939
201.000
|297,33418
344,36193
291,93974
278,87055
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|183.225
197.000
205.716
207.000
|289,91335
326,63309
292,45536
276,47907
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|185.412
186.000
198.761
200.000
|288,85095
332,53210
295,53098
279,36177
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|189.856
198.000
203.380
192.000
|286,74210
325,81764
293,45804
282,71445
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|120+3
120+3
130+4
140+4
|123
123
134
144
|197.099
180.000
188.049
165.000
|283,53323
336,40766
300,49820
295,84276
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
77
|216.728
211.000
224.496
Dolmadı
|275,22463
319,43201
284,83106
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Biyokimya
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|235.385
224.000
227.127
185.000
|267,94249
312,94433
283,83239
285,91875
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Matematik
(İÖ)
|SAY
|80+2
90+3
100+3
110+3
|82
93
103
113
|271.645
267.000
270.644
249.000
|255,97210
294,94272
268,99727
261,65123
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|274.197
282.000
303.449
315.000
|255,20626
289,22033
259,68996
244,46073
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|277.138
279.000
301.239
268.000
|254,30687
290,26819
260,27561
256,14782
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İstatistik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|289.321
311.000
327.090
339.000
|250,78288
279,30371
253,74105
239,35431
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|120+3
120+3
120+3
125+4
|123
123
123
129
|304.893
305.000
316.138
317.000
|246,52197
281,50704
256,44657
244,05957
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|307.848
295.000
309.153
247.000
|245,73646
284,77831
258,18931
262,11783
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|331.070
332.000
339.006
334.000
|239,89115
272,92053
250,96555
240,42148
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|335.530
334.000
324.170
302.000
|238,82596
272,33338
254,44306
247,47910
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|344.397
339.000
327.920
332.000
|236,72065
270,98525
253,54676
240,77408
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|346.190
332.000
331.977
342.000
|236,29606
272,92023
252,58848
238,87296
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|368.715
360.000
369.223
363.000
|230,36304
265,12627
244,43806
234,91101
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
30+1
40+1
|13
11
11
18
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Deri Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
20+1
15+1
|10
26
21
13
|Dolmadı
286.000
231.178
Dolmadı
|Dolmadı
287,79502
282,32165
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|10
52
52
38
|Dolmadı
440.000
469.002
Dolmadı
|Dolmadı
246,92813
222,97246
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Süt Teknolojisi
|SAY
|30+1
30+1
25+1
20+1
|2
31
22
18
|Dolmadı
556.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
227,43668
Dolmadı
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|30+1
30+1
25+1
25+1
|8
31
26
23
|Dolmadı
433.000
455.637
Dolmadı
|Dolmadı
248,33729
227,57492
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Zootekni
|SAY
|45+2
35+1
35+1
35+1
|41
36
36
36
|Dolmadı
349.000
346.394
339.000
|Dolmadı
268,12090
249,28911
239,45362
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Zootekni
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Psikoloji
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|28.306
16.400
22.264
23.800
|367,15508
421,49633
404,18105
391,86139
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.182
63.300
72.664
77.000
|337,91211
382,69622
363,06493
346,49594
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|70.607
46.300
55.065
54.100
|335,29799
392,81085
374,57299
362,21688
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|159.232
138.000
129.003
120.000
|297,40711
347,68518
334,72585
324,11626
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İşletme
|EA
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|189.937
183.000
179.759
180.000
|288,15872
330,96746
315,98458
302,24642
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
90+3
90+3
|62
62
93
93
|217.839
195.000
188.897
172.000
|280,88277
326,96018
313,11068
304,79775
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İktisat
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|231.791
217.000
217.193
209.000
|277,49744
319,84087
304,82722
293,82456
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|240.114
196.000
174.884
160.000
|275,54138
326,36811
317,62578
308,63747
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|242.138
—
—
—
|275,07107
—-
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|344.213
344.000
381.241
374.000
|255,73380
288,28923
270,39092
260,51798
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Moda Tasarımı (Yüksekokul)
|EA
|40+1
40+1
30+1
—
|41
41
31
—
|344.279
387.000
478.429
—
|255,72388
279,96182
256,30174
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|İktisat
(İÖ)
|EA
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|354.111
313.000
327.025
325.000
|254,14760
295,06748
279,89769
268,63271
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|441.187
370.000
370.506
381.000
|241,61086
283,15039
272,16055
259,43094
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
40+1
60+2
|82
82
41
31
|550.655
628.000
741.596
Dolmadı
|226,55507
244,50939
227,66981
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Klasik Arkeoloji
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|559.981
578.000
608.727
655.000
|224,41060
250,62962
241,07746
227,29450
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Felsefe
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
0
|Dolmadı
548.000
478.944
Dolmadı
|Dolmadı
254,56240
256,23142
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|21
72
72
40
|Dolmadı
747.000
782.800
Dolmadı
|231,42560
221,94823
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|4.114
5.300
6.071
5.190
|395,39405
420,66933
420,86986
412,48703
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.079
8.860
9.155
8.860
|374,58079
408,16482
411,41784
400,70087
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.607
8.760
10.530
10.500
|373,27046
408,44134
408,18151
396,66709
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|37.572
38.900
53.947
87.100
|338,29089
366,80553
364,43476
336,77553
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|46.993
38.800
49.252
61.800
|331,19342
366,95490
367,25661
348,30000
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|50.280
44.300
40.816
50.000
|329,02794
362,67984
372,96879
355,03160
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.554
60.900
65.231
75.000
|320,62863
351,98880
358,19171
341,88881
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|65.018
52.700
58.085
75.900
|320,39149
356,98745
361,99649
341,53324
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|74.676
55.700
50.705
47.900
|315,63155
355,10354
366,35620
356,37096
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Reklamcılık
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
65+2
|82
82
82
67
|77.031
65.200
66.762
72.200
|314,53745
349,50972
357,38366
343,20314
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|103.738
82.900
82.709
95.500
|303,55916
340,68884
349,98502
333,49377
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|110.458
84.300
80.454
81.700
|301,17424
340,06544
350,94698
339,01013
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|50+2
60+2
—
—
|52
62
—
—
|136.723
166.000
—
—
|292,70919
312,03575
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|188.429
149.000
155.281
200.000
|279,15986
316,97259
325,40643
304,08900
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|İslami İlimler
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|524.952
—
—
—
|225,61882
—-
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|6.664
5.420
5.752
5.090
|428,88383
451,83956
445,86115
440,85338
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|10.190
8.330
8.265
7.400
|410,27241
432,40622
429,74021
424,47128
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.300
11.000
10.412
9.220
|397,06988
418,94715
418,83068
413,69045
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.150
14.200
15.732
13.700
|386,84461
405,15477
396,41754
390,50469
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.583
20.900
23.548
19.900
|368,46772
381,34254
366,82165
363,44116
|EGE ÜNİVERSİTESİ
(İzmir) (Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|55+2
—
—
—
|57
—
—
—
|28.461
—
—
—
|346,77124
—-
—
—
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|327,10940
358,97435
|234.718
209.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|322,06876
353,30591
|254.039
226.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|314,43017
335,74287
|286.554
289.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|314,04556
342,42172
|288.256
263.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|307,13427
330,04119
|321.160
313.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Mekatronik
(Erkek)
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|301,94381
324,31567
|348.521
338.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|293,68721
316,59142
|397.476
376.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|293,32395
308,65716
|399.756
421.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|289,61228
313,74240
|424.259
392.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|283,06800
313,25399
|470.936
395.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Odyometri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|282,98165
315,61727
|471.609
382.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|282,65213
294,87337
|474.195
510.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|282,60255
300,41140
|474.557
472.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|281,70051
303,00468
|481.504
455.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|280,58771
312,07342
|490.190
401.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|277,74457
294,99944
|512.935
509.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|275,69579
296,74877
|530.094
497.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2
55+2
|67
57
|275,52400
286,09806
|531.611
576.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Makine
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|273,54041
292,56439
|548.844
527.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|272,95370
288,65395
|554.028
556.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|271,26380
291,42198
|569.118
535.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
55+2
|5
57
|269,67834
279,96403
|583.698
627.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
| Eczane Hizmetleri
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|267,29096
296,38579
|606.233
500.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|266,70806
280,38191
|611.810
623.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Havacılık Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|266,05028
283,98252
|618.285
593.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|261,21019
282,27338
|667.287
607.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|258,84151
282,99198
|692.402
602.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Mekatronik
(Kız)
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|258,64357
270,51034
|694.531
711.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|257,77264
266,56056
|704.162
750.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|257,59413
261,55559
|706.176
800.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Emel Akın Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|254,72418
264,44013
|738.631
771.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|253,58019
276,77283
|751.648
654.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
—
|154
—
|253,33547
—
|754.506
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|253,19127
269,83739
|756.194
718.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|252,69295
266,76370
|762.004
748.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|252,44726
259,83223
|764.886
818.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|251,56436
259,01909
|775.326
827.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|248,82154
263,10590
|807.525
784.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Bitki Koruma
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|242,07279
241,32871
|887.491
1.029.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|240,74149
255,82320
|903.043
861.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|240,73780
254,76679
|903.078
873.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|240,02688
259,68734
|911.398
820.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Emel Akın Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|238,72659
245,10558
|926.392
984.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bayındır Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|238,14536
248,56193
|933.162
944.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Makine
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|238,01126
251,90659
|934.666
905.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|237,51094
244,58967
|940.467
990.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|237,06778
251,73866
|945.683
907.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|235,87941
256,00580
|959.778
859.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Otomotiv Gövde ve
Yüzey İşlem Teknolojileri
|TYT
|20+1
20+1
|21
21
|233,58945
240,44373
|986.937
1.039.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|233,02981
247,00724
|993.826
962.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|231,69019
243,52737
|1.010.111
1.003.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
55+2
|52
57
|228,98051
262,01777
|1.044.044
795.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|225,10182
243,13569
|1.094.819
1.007.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,32899
236,73730
|1.118.562
1.084.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|222,84986
234,92315
|1.124.921
1.106.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Seramik ve Cam Tasarımı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|221,30398
232,56241
|1.145.908
1.135.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Emel Akın Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|220,11024
234,10891
|1.161.921
1.116.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|219,34313
233,80278
|1.172.107
1.120.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|218,42990
233,01287
|1.184.381
1.130.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Polimer Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|216,14886
232,41730
|1.214.726
1.137.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bayındır Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|212,56064
208,50032
|1.264.333
1.457.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Endüstriyel Kalıpçılık
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|212,15684
230,07903
|1.270.046
1.167.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Aliağa Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Metalurji
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|211,15449
220,33731
|1.284.317
1.296.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tarım Makineleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|211,15179
226,08653
|1.284.360
1.219.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|204,90868
227,86488
|1.378.016
1.195.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|202,77217
215,95606
|1.410.636
1.354.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Turizm Animasyonu
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|201,77828
213,93859
|1.425.948
1.382.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|199,81959
203,22610
|1.456.065
1.533.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|197,17081
211,03789
|1.495.901
1.422.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|190,78605
195,02741
|1.574.465
1.646.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Eser Koruma
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|189,30773
201,21343
|1.587.353
1.562.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
—
|103
—
|187,86168
—
|1.597.227
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|186,39520
193,76659
|1.604.852
1.661.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bayındır Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
|TYT
|30+1
30+1
|16
31
|Dolmadı
175,70789
|1.606.077
1.740.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4
—
|132
—
|Dolmadı
—
|1.617.909
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Mantarcılık
|TYT
|20+1
20+1
|14
21
|Dolmadı
176,99313
|1.595.671
1.739.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|49
57
|Dolmadı
204,95246
|1.615.210
1.508.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bayındır Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|30+1
20+1
|23
21
|Dolmadı
189,40416
|1.625.274
1.704.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|50+2
35+1
|9
36
|Dolmadı
183,15553
|1.622.943
1.732.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ege Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
2+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|TYT
|30+1
30+1
|29
31
|Dolmadı
207,15939
|1.623.414
1.476.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|21
41
|Dolmadı
193,14715
|1.613.385
1.668.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Tohumculuk Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|15
28
|Dolmadı
—
|1.622.011
—