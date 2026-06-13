Ege Üniversitesi operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

İzmir
'de Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 27'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında üniversitenin eski başhekimi Devrim B. ve eski genel sekreteri Muhterem A.'nın da yer aldığı 47 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk lirası kamu zararına neden oldukları belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 41 şüpheli sabah saatlerinde adliye sevk edildi ve 27'si tutuklandı.