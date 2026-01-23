Ege’de fırtına Doğu’da 3 metre kar

Yurdun Doğu bölgesinde kar etkisini sürdürürken, Ege ve Antalya'da fırtına etkili oldu. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum'un Tekman ilçesinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu.

Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu. Hakkâri'de de kapanan yollar açıldı. Muğla Marmaris'te etkili olan şiddetli fırtına, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine, teknelerin zarar görmesine ve trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu. Aydın'da ise sel suları araçları sürüklerken, İzmir'de suya kapılan bir kişi görevlilerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş'ın ilçesi Kalkan Mahallesi'nde etkili olan fırtına, Kalkan Ortaokulu ve otogarın çatısını uçurdu. Okulların tatil olması olası faciayı önledi. Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bölgede ciddi hasara yol açtı.

Faruk KÜÇÜK- Şenol BOZKURT- Hayrettin ŞAŞMAZ - Erdoğan ÖZTÜRK - Sekvan KÜDEN/SABAH