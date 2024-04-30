Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarından 1,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 23'ünü tek başına gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu ihracata en çok katkı sağlayan 10 üyesi için "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenledi.

IHRACATIN YILDIZLARI

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısıyla birleştirilen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde en çok ihracat yapan 5'er firma ödüllerini aldı. 10 firma 2023 yılında Türkiye'de 325 milyon dolar döviz kazandırırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 1 milyar 330 milyon dolarlır ihracatına yüzde 25 katkı sağladılar.

PROJELER HAKKINDA BİLGI VERDİ

Mali Genel Kurulda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında göreve geldikleri günden bu yana EYMSİB'in ihracatının artması için yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi.

HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTTI

EYMBİS üyelerine; "Birliğimiz, sizlerin sayesinde 2023 yılı sonunda da ihracat rekoruna imza attı ve yüzde 7'lik artışla 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracatı kayıt altına aldı" diye seslenen Başkan Uçak, "805 üye firmamızın 128 ülke ve bölgeye, 100'ün üzerinde farklı ürün grubunda dünyanın her bir köşesine yaptıkları ihracat hepimizin göğsünü kabarttı. Siz değerli üyelerimizi bu başarınızdan dolayı kutluyor ve canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ

EYMSİB Yönetim Kurulu olarak ihraç ürünlerimizin yurt dışında daha çok bilinmesi ve daha çok ihraç edilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; "Ticaret Bakanlığımızın sağladığı tüm olanaklardan yararlanmaya çalışıyor ve bütçemizi verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. 2020 yılında başlattığımız UR-GE Projemiz Türkiye genelindeki 619 proje arasında en başarılı projeler arasına girdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında ödülümüzü Sayın Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat takdim etti. 2024 yılında da yeni UR-GE projemize başladık. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizde 41 firmamızla yeni bir yolculuğa çıktık. 2026 yılı sonu için belirlediğimiz 2 milyar dolar ihracat hedefine UR-GE Projemiz büyük katkı sağlayacak."

YENİ TURQIALITY PROJEMİZ GELİYOR

Ege Bölgesi olarak, Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatından yüzde 42 pay aldıklarını ve Türkiye lideri oldukları bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında Meyve Sebze Mamulleri sektöründe son derece önemli bir tanıtım atağı olan "Turquality Projesi" ni hayata geçireceklerini de müjdeledi. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerindeki ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlaması için fuar ve heyet etkinliklerine de hız kesmeden devam ettiklerini de aktaran Uçak, "Yurt içinde de sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında üretimin kalite ve miktarının devamlılığı, kalıntısız ürün yönetiminin sağlanması için; "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz", "Gıda Kayıplarının Tespiti" ve "Akdeniz Meyve Sineği ile Biyoteknik Mücadele" projelerimizi kesintisiz sürdürdük. Bu ay başında, ilki büyük ilgi gören ve gelecek nesilleri tarımsal faaliyetlere teşvik eden "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı" nı yeniden başlattık" dedi.

UÇAK KARDEŞLER 1. OLDU

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nce düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde taze meyve sebze kategorisinde birinciliği, bu sektörde uzun yıllardır Türkiye ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler Gıda Anonim Şirketi kazandı. Meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat şampiyonu ise; Treko Gıda Sanayi Anonim Şirketi oldu. Yaş meyve sebze sektöründe ödül alan diğer firmalar; "Pia-Frucht Gıda Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti., Enjoy Trade Gıda İhracat İthalat Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Kölla Turkey Tarım Ve Gıda Ticaret Anonim Şirketi ve Cena Dış Ticaret Ve Tarım Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi" şeklinde sıralanırken, meyve sebze mamulleri sektöründe; Sibaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Euro İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Lidya Konservecilik Müteahhitlik İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" ödül mutluluğu yaşayan firmalar oldu.

OY BİRLIĞİ İLE İBRA EDİLDİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim ve Denetim Kurulu 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edilirken, 2024 yılı iş programı benimsendi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2024 yılı bütçesi de 58 milyon 550 bin ₺ olarak kabul edildi.

GENİŞ KATILIM

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı ve "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ne İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Oğuzhan İlbars, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Gökhan Temur, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri katıldı.