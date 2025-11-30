Ege’yi sağanak vurdu

Meteorolojinin turuncu ve sarı kodlu alarm verdiği Ege'yi sağanak yağış vurdu. Metrekareye 163 kilogram yağışın düştüğü İzmir'de bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Derelerden akan çamurlu su nedeniyle İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü.

Çeşme ilçesinde denizle kara birleşti, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Metrekareye 154.5 kilogramla en çok yağışın düştüğü Karaburun'da baskınlar yaşandı. Muğla da sağanak yağışa teslim oldu. Menteşe, Milas, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yollar göle döndü.

Menteşe'de dolu yağdı. Bodrum- Datça feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Rüzgârın hızının 65 kilometreye ulaştığı Marmaris'te 3 yelkenli tekne fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli ve Antalya'da da yağış gündelik hayatı olumsuz etkiledi.