Eğirdir Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Eğirdir Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Eğirdir hem tarihi hem doğal güzellikleri ile Isparta'nın turistik ilçelerinden biri olmaya adaydır. Akdeniz'de bulunmasına ve göl kıyısında konumlanmasına rağmen kışın sert bir havaya sahip olan ilçeye gelip gitmek için kullanılan otogar bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biridir. Eğirdir Otogar nerede ve yol tarifi ile Eğirdir Otogarı'na nasıl gidilir, merkeze yakın mı gibi sorular buraya gelenlerin merak ettiği konular arasındadır.

Eğirdir Otogar Nerede?

Eğirdir tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla dikkat çekmektedir. Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarası, Yeşilada ve Can Ada gibi doğa harikaları ile Kovada Gölü Milli Parkı ve Eğirdir Kalesi gibi tarihi yapılar ilçeye gelen ziyaretçileri büyülemektedir. Aynı zamanda elma üretimi ile de ünlü olan Eğirdir doğa sporları ve kampçılık için de oldukça elverişli bir bölgedir.

İlçede ulaşım ihtiyacını karşılayan Eğirdir Otogarı ise şehir içi ve şehirlerarası otobüslerin hareket noktasıdır. Yolcuların rahat bir seyahat deneyimi yaşamasına olanak tanımak için tasarlanan Eğirdir Otogarı ilçe merkezine yakın bir konumda, Atayolu Caddesi 4 numarada bulunmaktadır.

Eğirdir Otogarı'na Nasıl Gidilir?

İlçe merkezinden Eğirdir Otogarı'na ulaşım sağlamak isteyenlerin ilk başvurdukları yol toplu taşıma araçları olmaktadır. Minibüsler ilçede yaygındır ve otogara hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşım sağlamak için idealdir. Özel araçlar ve Eğirdir'de hizmet veren taksiler de ilçe merkezine yakın mesafede yer alan otogara gitmek için pratik birer alternatif olacaktır.

Şehir dışından Eğirdir Otogarı'na ulaşım ise öncelikle Isparta'dan Eğirdir'e yapılan otobüs seferleriyle gerçekleştirilebilir. Bu yolculuk yaklaşık olarak 30 dakika gibi kısa bir zaman alacak ve ilçeye ulaştıktan sonra Eğirdir Otogarı'na gitmek zor olmayacaktır.

Eğirdir'e en yakın havalimanı da Isparta Süleyman Demirel Havalimanıdır. Isparta'da bulunan havaalanından taksi ya da servisler kullanılarak ilçeye ulaşılabilir.

Eğirdir'de aktif bir tren istasyonu bulunmadığından yine en yakın demiryolu bağlantısı için Isparta üzerinden ilçeye ulaşım sağlanmalıdır. Isparta Tren Garı'nda kara yolu ile Eğirdir'e gelmek mümkündür.