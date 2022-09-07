Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı 2022 ödeme tarihi!

Öğretmenlere kırtasiye yardımı 2022 yılı için miktarı ve ödeme tarihi ile sorgulanmaya başladı. Okulların açılacağı tarihe sayılı günler kala öğretmenler eğitim öğretim ödeneği ödeme tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 eğitim ödeneği son durum…