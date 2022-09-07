Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı 2022 ödeme tarihi!

Öğretmenlere kırtasiye yardımı 2022 yılı için miktarı ve ödeme tarihi ile sorgulanmaya başladı. Okulların açılacağı tarihe sayılı günler kala öğretmenler eğitim öğretim ödeneği ödeme tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 eğitim ödeneği son durum…
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.
EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
2022-2023 MEB TAKVİMİ
12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.