Eğitim ödeneği ödeme tarihleri ile gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Bu noktada ise "2022 Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte Eğitim ödeneği ile ilgili tüm gelişmeler...
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
Ödeme tarihiyle ilgili henüz bir bilgi ise bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...