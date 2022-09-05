EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Ödeme tarihiyle ilgili henüz bir bilgi ise bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...