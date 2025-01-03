Eğitim şehitleri 17’inci yılında da unutulmadı

Anma töreni, Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Mehmet Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde yapıldı. Türk bayrağıyla süslenen ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakıldı, duygulu anlar yaşandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla devam etti. Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, patlamada oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Oya Eronat, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada 2008 yılının mart ayında aynı noktada yaşanan elim hadiseyi anımsatarak, "2008 yılının üçüncü ayında şu an bulunduğumuz noktada çok vahim bir hadise yaşandı. O zaman biz yurdun başka bir yerinde görev yapıyorduk, ama burada yaşanan o vahşeti iliklerimize kadar hissettik. Terör örgütünün o menfur saldırısında şehit olan Eren Şahin, Rıdvan Süer, Melek İpek, Ferhat Mutlu, Engin Taşkaya ve Mehmet Salih Ekinci yavrularımıza ve evladını dershaneden almak için burada bulunan Cengiz Kaya kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların şahsında, ülkemizin geleceği için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

BU ACILAR BİR DAHA YAŞANMADI

Bu acıların bir daha yaşanmamasını isteyen AK Parti Diyarbakır eski Milletvekili Oya Eronat, "Hani ne diyordu Aybüke öğretmen, 'beni öldürende yoktur din iman.' Tıpkı Aybüke öğretmen gibi Necmettin öğretmenimizi de şehit edip Munzur Çayına atan emperyalist güçlerin uşağı bu cinayet şebekesinde de din, iman, vicdan, merhamet sevgi gibi hiçbir olumlu vasfın bulunmadığını yıllardır yaptıkları katliamlardan biliyor ve izliyoruz. Sözde hak arıyoruz diye ülkemizin çok kıymetli öğretmen ve öğrencilerini yok ederek kandan beslenen bu vampirler çetesinin çok şükür ki sonları gelmiştir" ifadelerini kullandı.