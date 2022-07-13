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Giriş Tarihi: 13.7.2022 18:34 Son Güncelleme: 13.7.2022 19:04

Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü

Fen Bilimleri Dershaneleri’nin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale’deki çiftlik evinde öldürüldü

Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, Çanakkale'de Gelibolu ilçesinin Karainebeyli Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu.

Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Sonrasında Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu.
Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.
1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı.

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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
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