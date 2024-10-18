Eğitimci Yazar Hasan Basri Yiğit: Okumak zihnimizi ve ifade gücümüzü geliştiriyor

Yazar Hasan Basri Yiğit, çeşitli ziyaret ve temasları için geldiği Kırıkkale'de muhabirimize açıklamalarda bulundu. Ülkemizin geleceğinin okuyan, düşünen ve analiz yapan bir gençlikle şekilleneceğini öngördüklerini belirten Yiğit, bunun için de yurt içi ve yurt dışında yüz yüze ve çevrim iç olarak da profesyonel hızlı okuma teknikleri eğitimi, danışmanlık hizmetleri, motivasyon konuşmaları ve imgeleme teknikleri alanlarında çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Saha çalışmaları olarak değişik portföylerde eğitimlerine devam ettiğini açıklayan Yiğit, "Öğretmenlere ve şirketlere verdiğim beden dili ve çeşitli eğitimlerim oluyor. Öğrencilere yönelik motivasyon çalışmaları ve imgeleme çalışmalarım var. Sahada bu kapsamda eğitim seminerlerim belirli bir takvim doğrultusunda devam ediyor.

Daha çok hızlı okuma başta olmak üzere beden dili, sahne kullanımı, sonrasında renklerle kişileri tanıma sanatı gibi daha çok insanın kendini tanıması üzerine ve kişisel gelişimle ilgili, motivasyonla ilgili çalışmalarım var. Hepsini birleştiriyoruz. Hem yetişkinlere, hem öğrencilere, çeşitli gruplara yönelik eğitimlerim bu şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bireylerin okuma seviyelerinin aslında toplumdaki nezih olma durumuna ışık tuttuğunu aktaran Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü: "Okumak insanoğlunun en soylu eylemidir. Yani insanı insan yapan diğer varlıklardan ayıran en büyük özelliğidir. Okuduğumuz kadar insanız, okumadığımız kadar da cehl-i mürekkep içinde boğulan birer varlığız. Ben bu şekilde düşünüyorum ve bu alanda da uzun yıllar çalışıyorum. Bu sayede ülkemize binlerce okur kazandırdım. Ayrıca öğrenci eğitimlerimde öğrencilerin başarı sıralamasına önemli düzeyde katkıda bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğim." Okurlarına kitap okumayla ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunan Yiğit, "Gün içerisinde sabahtan akşam saatlerine kadar insan zihni de kirlenebiliyor. Ne kadar etkilenmiyor desek de günlük yaşantı hayatımıza giriyor. Hayat penceremizden içeriye giren ve bizim için gerekli olmayan şeylerin etkisinde kalabiliyoruz. Günlük 30 sayfa okumak aslında zihnimizi temizleme ve kendimizi rehabilite etmek için iyi bir başlangıç. Bu açıdan da okumak gerekli. Sadece sınav başarısı için değil, yetişkinlerin de aynı zamanda günlük olarak bir zihin temizlemesi gerekiyor. Yoksa içinizi toz kaplıyor, toprak kaplıyor, içimiz adeta bir ormana dönüyor ve içimizdeki ormanda kayboluyoruz. Onun için de okumak insanın içini ve dışını aydınlatıyor. Okumak zihnimizi ve ifade gücümüzü de bu sayede geliştiriyor." diye konuştu. Eğitimci Yazar Hasan Basri Yiğit, yayımlanan eserleri ve konularına yönelik de bilgiler vererek özel teknik ve çalışmalarla oğlu Tarık Yiğit'i dünya hızlı okuma rekortmeni olarak yetiştirmekten dolayı da büyük gurur duyduklarını sözlerine ekledi.