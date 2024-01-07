Eğitimde Türk ekolü

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yurtdışındaki okullarında kullanılmak üzere tam 4 dilde "Uluslararası Maarif (IM) Okul Öncesi Programı"nı hayata geçirdi. IM adı verilen program Türkiye'nin ilk yerli ve milli okul öncesi eğitim programı olma özelliğini taşıyor. Program ile vakfın faaliyet gösterdiği okullarda bir Türk ekolü oluşturulacak. Program 2023 itibarıyla, Romanya, Kuzey Makedonya, Mali, Cibuti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moritanya, Togo, Kongo'da ülke eğitim bakanlıkları tarafından kabul aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, programın uygulandığı okullarda öğrenim gören çocukların, akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerinde kayda değer bir gelişme olduğu gözlemlendi. Oyun temelli program, uygulandığı ülkelerde okul öncesi eğitime yeni bir soluk getiriyor. Program kapsamında 120 ders kitabı, eğitim materyalleri ve özel sınıf tasarımları oluşturuldu.Vakfın Üsküdar'daki merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 52 ülkede edindikleri tecrübe ile Türkiye'nin eğitim birikimini sentezleyerek bu programı geliştirdiklerini söyledi. Akgün, IM eğitim modelinin, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak erdemli insan yetiştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Akgün "IM eğitim programları, geçmişleri, yetenekleri ve özellikleri fark etmeksizin tüm öğrencilerin kaliteli eğitime eşit erişimlerini ve öğrenme ortamında kendilerini değerli ve desteklenmiş hissetmelerini sağlayan uygulamaları ifade eder" diye konuştu.Akgün, yurtdışındaki okullarında Türkçe'nin öğretilmesi için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi alanında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan müfredat hazırladıklarını, öğrencilerinin en az B2 seviyesinde Türkçe kullanma becerisine sahip olarak mezun olmalarını hedeflediklerini anlattı. Akgün "Türkiye Maarif Vakfı olarak Türkçe'nin öğretilmesi, Türk kültür ve medeniyetimize dair değerlerin dünyaya doğru bir biçimde anlatılmasını da oldukça önemli görüyoruz." dedi.