Haberler Yaşam Haberleri Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 27.03.2026 04:21 Son Güncelleme: 27.03.2026 04:33

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önüne gelen otomobilden ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

DHA
  • ABONE OL

Olay, saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan eğlence mekanının önüne otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah sesleri üzerine mekanda bulunanlar panik ve korku yaşadı.

Saldırıda C.Ö. ve V.B. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi kurşunların isabet etmesiyle vuruldu. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personellerinin yaptığı kontrolde C.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan V.B. ve 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan V.B., kurtarılamadı. Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. C.Ö'nün cenazesi de otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olay yeri inceleme polisi eğlence mekanı ile cadde üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz