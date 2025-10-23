Haberler Yaşam Haberleri EGM BANKA PROMOSYON TUTARI: İş Bankası'nın yeni teklifi kabul edildi! EGM promosyon ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:50

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka promosyonu ihalesinde son dakika gelişmesi yaşandı. 21 Ekim’de gerçekleştirilen ihalede Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankası en yüksek teklifleri vermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla her iki bankadan tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istendi. Yapılan güncellemelerin ardından Türkiye İş Bankası, promosyon teklifini yükselterek ihaleyi kazanan banka oldu. Peki, EGM promosyonu ne kadar ve ne zaman ödenecek?

EGM'nin banka promosyon ihalesinde heyecan doruktaydı. Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankası, 21 Ekim'de yapılan ihalede en yüksek teklifleri vermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talebiyle teklifler yeniden değerlendirildi ve Türkiye İş Bankası, teklifini yükselterek ihaleyi kazanmış oldu. İşte EGM promosyonunun tutarı ve ödeneceği tarih ile ilgili detaylar.

EGM BAKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankasının 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini bildirdi.

EGM MAAŞ PROMOSYONU TEK SEFERDE VE PEŞİN YATIRILACAK

Şartnamede yer alan bir diğer dikkat çeken detay ise maaş promosyon süresinin 3 yılı geçmemesi ve belirlenecek olan promosyonun tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak olması yönünde oldu.

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka promosyonu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık teklifi ihale sonucunda kabul edildi. Promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. EGM tarafından yapılacak duyuruda, ödemelerin hangi tarihte başlayacağı ve detaylar resmen ilan edilecek.

