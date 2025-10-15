Haberler Yaşam Haberleri EGM MAAŞ PROMOSYON İHALE TARİHİ BEKLENİYOR! EGM promosyonu açıklandı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2025 19:07

EGM MAAŞ PROMOSYON İHALE TARİHİ BEKLENİYOR! EGM promosyonu açıklandı mı, ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu süreciyle ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Bankalar arasında yapılacak ihalenin tarihi ve promosyon miktarı merak konusu oldu. Peki, EGM maaş promosyon ihalesi ne zaman yapılacak, promosyon tutarı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

EGM MAAŞ PROMOSYON İHALE TARİHİ BEKLENİYOR! EGM promosyonu açıklandı mı, ne zaman yatacak?

Polis teşkilatını kapsayan EGM maaş promosyon anlaşmasıyla ilgili gözler ihale sürecine çevrildi. Binlerce personel, yeni dönemde promosyon ödemesinin ne kadar olacağını ve ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. İşte EGM maaş promosyon ihalesine dair son bilgiler ve beklenen rakamlar…

SENDİKANIN TALEBİ VE BEKLENEN PROMOSYON TUTARI

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talebinde bulundu. Ayrıca sendika, promosyonu tercih etmeyen personele 600.000 TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneği tanınmasını da önerdi.

İhale şartnamesinde, 164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde talep de iletildi.

ÖDEME PLANI

İhalenin sonuçlanmasının ardından promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayının ikinci haftasına kadar personel hesaplarına aktarılması öngörülüyor. Yeni promosyon protokolü, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
EGM MAAŞ PROMOSYON İHALE TARİHİ BEKLENİYOR! EGM promosyonu açıklandı mı, ne zaman yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz