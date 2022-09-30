EGM polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? 2022 Vakıfbank Polis promosyon ödeme tarihleri ve tutarı belli oldu!

Polis promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Yapılan protokolle Vakıfbank'tan alınacak olan promosyonun Kasım ayında belirlenen tarihte verileceği kaydedildi. "EGM polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" soruları bu kapsamda yanıt ararken EGM açıklamasında hem ödeme tutarını hem de tarihini duyurdu. Peki, polis promosyonu ne zaman yatacak? İşte detaylar.
POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL, HANGİ BANKADAN ALINACAK?
EGM ile polis maaş promosyonu ne kadar, ne zaman, kaç TL, hangi bankadan alınacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
POLİS MAAŞ PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.
POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.
2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.
Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.