EGM PROMOSYON İHALE TUTARI BELLİ OLDU! 2025 EGM maaş promosyonu ne kadar, hangi tarihte yatacak?

EGM PROMOSYON İHALESİ BANKA TEKLİFLERİ BELLİ OLDU!

Yüksekten düşüğe göre sıralanan banka promosyon teklifleri şu şekilde;

Halkbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 79 bin TL – üçüncü teklif 82 bin 500 TL – dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklifte çekildi

Vakıfbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 80 bin TL – üçüncü teklif 83 bin 500 TL – dördüncü teklif 86 bin TL - beşinci teklif 87 bin 500 TL – altıncı teklif 88 bin TL- yedinci teklif 89 bin TL - sekizinci teklif 90 bin TL

Ziraat Bankası ilk teklif 50 bin TL - ikinci teklif 77 bin TL - üçüncü teklif 81 bin TL - dördüncü teklif 84 bin 500 TL - beşinci teklifte çekildi

Yapı Kredi Bankası ilk teklif 54 bin TL - ikinci teklif 78 bin TL – üçüncü teklif 82 bin TL - dördüncü teklifte çekildi

İş Bankası ilk teklif 30 bin TL - ikinci teklif 76 bin TL – üçüncü teklif 80 bin 500 TL –dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklif 86 bin 500 TL – altıncı teklif 87 bin 600 TL – yedinci teklif 88 bin 500 TL – sekizinci teklif çekildi

Denizbank-Çekildi

Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik teklifinin revize edilip edilemeyeceği soruldu ancak Vakıfbank, 90 bin TL'nin son rakam olduğunu ifade etti.

EGM, diğer kamu kurumlarındaki promosyon ihalelerini de inceleyip bankalardan tekliflerini revize etmesini isteyebilecek.