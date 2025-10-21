EGM promosyon ihalesi başladı! 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak, belli oldu mu?

Emniyet teşkilatının heyecanla beklediği 2025 EGM promosyon ihalesi bugün yapılacak. Yaklaşık 350 bin personelin promosyon miktarını belirleyecek ihale süreci, günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, EGM promosyon ihalesi nerede gerçekleştirilecek, promosyon ne kadar olacak ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar...