EGM promosyon ihalesi ne zaman, saat kaçta ve nereden yapılacak? 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

Emniyet teşkilatının heyecanla beklediği 2025 EGM promosyon ihalesi bugün yapılacak. Yaklaşık 350 bin personelin promosyon miktarını belirleyecek ihale süreci, günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, EGM promosyon ihalesi nerede gerçekleştirilecek, promosyon ne kadar olacak ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar...
21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek olan ihaleye, EGM'nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası da katılım sağlayabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu ödemesi için henüz rakam netleşmedi.
Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talebinde bulundu. Sendika ayrıca promosyonu tercih etmeyen personellere yönelik 600.000 TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. İhale şartnamesinde,164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde talep de iletildi.
İhalenin sonuçlanmasının ardından promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Yeni promosyon protokolü, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.