EGM PROMOSYON İHALESİ SON DURUM GELİŞMELERİ:2025-2028 EGM anlaşması sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKLENTİ 270 BİN TL

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2022 yılında yapılan 27 bin TL'lik promosyon ödemesini baz alarak bir hesaplama yaptı. Sendikaya göre, 2022'de 27 bin TL ile 7 bin 714 adet simit alınabiliyordu. 2025 yılı itibarıyla ise aynı 7 bin 714 adet çay+simitin ortalama maliyeti 35 TL'ye yükselmiş durumda ve bu da promosyon beklentisini 270 bin TL'ye çıkarıyor. Sendika, bu hesaplamayı teklif taleplerine ekledi.