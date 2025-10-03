Haberler Yaşam Haberleri EGM PROMOSYON İHALESİ SON DURUM GELİŞMELERİ:2025-2028 EGM anlaşması sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 3.10.2025 13:35

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için 2025-2028 dönemine ilişkin maaş promosyonu ihalesi gündeme geldi. Teşkilatta görev yapan polis memurları ve diğer EGM çalışanlarının maaş promosyon anlaşmasının yenilenmesi planlanıyor. Bu anlaşma, personelin maaşlarının yatırıldığı banka ile yapılan ve belirli bir süre için geçerli olan protokol kapsamında gerçekleştiriliyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası, çalışanların beklentilerini yetkililere iletti. Peki, 2025 yılı için EGM personeline ödenecek maaş promosyonu ne kadar olacak ve polislere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

Kamu çalışanları için maaş promosyonu, gelirleri destekleyen önemli bir kalem olarak öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nda görevli polislerin 2025 yılı promosyon anlaşması yenileniyor. Yeni rakam, enflasyon, bankaların güncel teklifleri ve diğer kamu kurumlarının promosyonları dikkate alınarak belirlenecek. Önceki yılların verileri, 2025 promosyonunun yüksek olabileceğine işaret ediyor. Peki, emniyet promosyonu 2025'te ne kadar olacak?

EGM MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik maaş promosyonu tutarı merak konusu olmaya devam ediyor. Resmî takvim çerçevesinde, bu sözleşmeler genellikle yılın ikinci yarısında güncelleniyor. 2025 yılı için yeni promosyon dönemi ile ilgili duyuruların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Memurlar, ihale sürecinin hızlandırılmasını ve net bir teklifin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.

EGM maaş promosyon ihalesinin kısa süre içinde gerçekleşmesi öngörülüyor. İhalenin tamamlanmasının ardından promosyon ödemelerinin, en geç 15 Kasım 2025 tarihine kadar personelin banka hesaplarına yatırılması planlanıyor.

EGM MAAŞ PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?
EGM maaş promosyon ihalesinin Ekim ayının ilk haftası itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor. İhale akabinde maaş promosyonlarının en geç 15 Kasım'a kadar personel hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

BEKLENTİ 270 BİN TL
Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2022 yılında yapılan 27 bin TL'lik promosyon ödemesini baz alarak bir hesaplama yaptı. Sendikaya göre, 2022'de 27 bin TL ile 7 bin 714 adet simit alınabiliyordu. 2025 yılı itibarıyla ise aynı 7 bin 714 adet çay+simitin ortalama maliyeti 35 TL'ye yükselmiş durumda ve bu da promosyon beklentisini 270 bin TL'ye çıkarıyor. Sendika, bu hesaplamayı teklif taleplerine ekledi.

