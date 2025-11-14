EGM PROMOSYON ÖDEME TAKVİMİ: İş Bankası EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak, bu hafta hesaplara yatar mı?

İş Bankası aracılığıyla verilecek EGM maaş promosyonu ödemesi, vatandaşların gündeminde yoğun ilgi görüyor. Yapılan anlaşma kapsamında 2025-2028 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki personelin maaşları bu banka üzerinden ödenecek. Ayrıca personele tek seferde 100 bin TL promosyon yatırılacak. Peki, 2025 EGM promosyon ödemesi hangi tarihte yapılacak, bu hafta hesaplara geçecek mi?
EGM PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
EGM personeline yönelik 2022 yılında imzalanan protokol, 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. 3 yıllık süreyle yapılan bu anlaşma, 1 Kasım 2025'te sona erdi.
Bu kapsamda, 100 bin TL'lik promosyon ödemelerinin Kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Promosyon ödeme tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.
PROMOSYON İHALESİ TAMAMLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin 2025-2028 dönemine ait maaş ve ücret ödemeleri için yapılan banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025'te gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyeleri ile görüşmesinde, en yüksek teklifi veren iki bankanın tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istedi. Komisyon, Türkiye Vakıflar Bankası'nın 90.000 TL ve Türkiye İş Bankası'nın 88.500 TL teklifini güncellemelerini talep etti.
Vakıfbank teklifinde değişiklik yapmazken, İş Bankası teklifini 100.000 TL'ye yükseltti ve böylece EGM promosyon ihalesini kazandı.
ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maaş promosyon ödemelerine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası'nın teklifi en yüksek teklif olarak kabul edilmiş ve personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun görülmüştür. İhaleye katılan tüm bankalara teşekkür ediyor, sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini paylaştı.
PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK
EGM maaş promosyonu, doğrudan personellerin şahsi maaş hesaplarına yatırılacak.
100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.