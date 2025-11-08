EGM promosyon ödeme tarihleri 2025: 100 bin TL EGM banka maaş promosyonu ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılında yaptığı banka anlaşması 1 Kasım'da sona erdi. Yeni dönem için banka anlaşmasında kesinlik sağlanmasıyla birlikte ödemenin hesaplara geçeceği tarih araştırma konusu oldu. Peki, 100 bin TL EGM banka maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte 2025 EGM promosyon ödeme tarihleri;
2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelin 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine yönelik banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025'te yapılmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyeleriyle bir araya geldiği görüşmede, en yüksek teklifi veren iki bankayla yeniden iletişime geçilerek tekliflerin tekrar değerlendirilmesi talimatını verdi.
İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI
İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi.
Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL'ye yükseltti.
Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.
EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.
2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda detaylara sabah.com.tr'de yer verilecek.
EGM maaş promosyonu, doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacak.
100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.