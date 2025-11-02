EGM PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM: 100 bin TL tutarındaki EGM maaş promosyonu ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

EGM'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ihalesine ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası'nın teklifi en yüksek teklif olarak belirlenmiş, personel başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. İhaleye katılan tüm bankalara teşekkür eder, sonucun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını dileriz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.