EGM PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM: 100 bin TL tutarındaki EGM maaş promosyonu ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, maaş promosyonu için Türkiye İş Bankası ile anlaşmaya vardı. 2025-2028 dönemini kapsayan protokol kapsamında, banka personel başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan emniyet mensupları, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, EGM promosyon ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte 2025 yılı için tahmini ödeme takvimi.
2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI TAMAMLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin 2025-2028 dönemine ait maaş ve ücret ödemeleri için gerçekleştirilen banka promosyon ihalesini sonuçlandırdı. 21 Ekim 2025'te yapılan ihalenin ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, en yüksek teklifi sunan iki bankanın tekliflerinin yeniden gözden geçirilmesi talimatı verildi.
EGM PROMOSYON TUTARI 100 BİN TL OLDU!
İhale Komisyonu, en yüksek teklifleri sunan Vakıfbank (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası (88.500 TL) ile yeniden görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından Vakıfbank teklifini sabit tutarken, İş Bankası promosyon tutarını 100.000 TL'ye yükseltti. Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.
EGM'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI
Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ihalesine ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası'nın teklifi en yüksek teklif olarak belirlenmiş, personel başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. İhaleye katılan tüm bankalara teşekkür eder, sonucun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını dileriz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
EGM personeline yönelik önceki protokol anlaşması 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girmişti. Promosyon anlaşmaları genellikle 3 yıl süreyle yapılıyor ve eski protokolün süresi 1 Kasım'da sona eriyor.
Bu çerçevede, 2025 EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ilk haftasında hesaplara yatması bekleniyor. Ödeme tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.