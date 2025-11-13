EGM promosyon ödemeleri son durum: İş Bankası 100 bin TL EGM promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta mı?

EGM personeline ödenecek banka promosyonu için gözler İş Bankası'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 100 bin TL tutarındaki promosyon ödemesinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı emniyet teşkilatında merak konusu oldu. Promosyon anlaşmasının ardından birçok personel, ödemelerin bu hafta içinde yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İşte EGM promosyon ödeme tarihiyle ilgili son bilgiler ve süreçteki son durum.
EGM maaş promosyonu, doğrudan personellerin şahsi maaş hesaplarına yatırılacak.
100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.
EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.
Promosyon anlaşmaları 3 yıl olarak yapıldığından eski protokol 1 Kasım 2025 tarihinde tamamlandı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 100 bin TL EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından maaş promosyon ödemelerine dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.