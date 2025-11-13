Haberler Yaşam Haberleri EGM promosyon ödemeleri son durum: İş Bankası 100 bin TL EGM promosyonu ne zaman yatacak, bu hafta mı?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 18:49

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik promosyon ödemeleriyle ilgili bekleyiş sürüyor. İş Bankası ile yapılan yeni anlaşma kapsamında 100 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Binlerce polis ve emniyet personeli, promosyon ödemesinin hangi tarihte hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, EGM promosyon ödemesi ne zaman yapılacak, bu hafta mı?

EGM personeline ödenecek banka promosyonu için gözler İş Bankası'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 100 bin TL tutarındaki promosyon ödemesinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı emniyet teşkilatında merak konusu oldu. Promosyon anlaşmasının ardından birçok personel, ödemelerin bu hafta içinde yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. İşte EGM promosyon ödeme tarihiyle ilgili son bilgiler ve süreçteki son durum.

PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK

EGM maaş promosyonu, doğrudan personellerin şahsi maaş hesaplarına yatırılacak.

100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.

2025 EGM 100 BİN TL PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

Promosyon anlaşmaları 3 yıl olarak yapıldığından eski protokol 1 Kasım 2025 tarihinde tamamlandı.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 100 bin TL EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

İŞ BANKASI EGM MAAŞ PROMOSYONU ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından maaş promosyon ödemelerine dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemeleri başladıktan sonra sorgulama işlemleri Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilecek.

