EGM PROMOSYON İHALESİ SONA ERDİ! EGM promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak, belli oldu mu?

EGM'nin 2025 promosyon ihalesi sonuçlandı, bankaların teklifleri netleşti. Emniyet çalışanlarının heyecanla beklediği promosyon miktarı açıklanırken, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 EGM promosyon tutarı ne kadar olacak ve hangi banka hangi teklifi verdi?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM maaş promosyon ihalesinin canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi "Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan" canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Yüksekten düşüğe göre sıralanan banka promosyon teklifleri şu şekilde;
Halkbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 79 bin TL – üçüncü teklif 82 bin 500 TL – dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklifte çekildi
Vakıfbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 80 bin TL – üçüncü teklif 83 bin 500 TL – dördüncü teklif 86 bin TL - beşinci teklif 87 bin 500 TL – altıncı teklif 88 bin TL- yedinci teklif 89 bin TL - sekizinci teklif 90 bin TL
Ziraat Bankası ilk teklif 50 bin TL - ikinci teklif 77 bin TL - üçüncü teklif 81 bin TL - dördüncü teklif 84 bin 500 TL - beşinci teklifte çekildi
Yapı Kredi Bankası ilk teklif 54 bin TL - ikinci teklif 78 bin TL – üçüncü teklif 82 bin TL - dördüncü teklifte çekildi
İş Bankası ilk teklif 30 bin TL - ikinci teklif 76 bin TL – üçüncü teklif 80 bin 500 TL –dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklif 86 bin 500 TL – altıncı teklif 87 bin 600 TL – yedinci teklif 88 bin 500 TL – sekizinci teklif çekildi.
Denizbank-Çekildi
Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik teklifinin revize edilip edilemeyeceği soruldu ancak Vakıfbank, 90 bin TL'nin son rakam olduğunu ifade etti.
EGM, diğer kamu kurumlarındaki promosyon ihalelerini de inceleyip bankalardan tekliflerini revize etmesini isteyebilecek.
İş Bankası, 7. turda teklifini 88.500 TL'ye kadar çıkardı ancak bu turda ihaleden çekildi. Son aşamada Vakıfbank, 90.000 TL teklif vererek ihaleyi kazanan taraf oldu. Bu sonuçla 2025 yılı EGM maaş promosyon ihalesinde en yüksek teklifi Vakıfbank sundu.
İhalenin tamamlanmasının ardından yeni protokolün kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Promosyon ödemelerinin ise anlaşmanın kesinleşmesinin ardından kısa süre içinde personelin hesaplarına aktarılacağı öğrenildi.
Yeni protokol, mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte geçerli olacak. Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak sözleşmenin ardından ödeme şartları ve süreçlere ilişkin resmi duyuru yapılacak.
EGM'den yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan promosyon tutarının tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir."