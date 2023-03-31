EGR Valfi Nedir? EGR Valfi Temizliği Nasıl Yapılır, Tıkalı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Benzinli ve dizel olan birçok araçta bulunan EGR valfi nedir diyenler için bu parça, Azot Oksit (NOx) gibi zararlı gazların miktarını minimuma indirmeyi sağlar. EGR valfi bozuk olursa ne diyenler, bunun motorun basıncının düşmesine, yanma sıcaklığının azalmasına ve motor yağının işlevselliğini kaybetmesine neden olduğunu bilmelidir. EGR tıkalı olduğu nasıl anlaşılır? EGR arızası belirtileri neler ve EGR valfi temizliği nasıl yapılır?

EGR Valfi Nedir?

EGR valfi, araç motorlarının çevreye verdikleri zarara karşı mücadele için hayati öneme sahip bir cihazdır. Temel amacı, kirletici emisyonları neredeyse yok etmektir. Araçlar, genellikle dizel ile çalışan motorlara sahiptir, ancak benzinli olanları da bulunur. EGR valfi ise genel olarak her iki türde de olan bir parçadır.

EGR (Egzoz Gazı Devridaim) valfi, motorun yanmasından kaynaklanan zararlı gazların etkisini azaltmayı sağlar. Bu sayede egzoz gazlarını geri dönüştürür ve salınımlarını önlemeye yardımcı olur. Böylece atmosfere yayılan CO2 miktarı büyük ölçüde azalır. Motorlar ise bu gazların % 5 ila 35'ini dönüştürerek tekrar kullanabilir. EGR valfi tıkalı olduğunda motordan uğultu gibi sesler yükselebilir, egzozdan siyah duman çıkmaya başlar ve çekiş gücü azalır. EGR valfinin arızalandığına dair belirtiler arasında ise şunlar yer alır;

Aracın yakıt tüketimi artmaya başlar

Arıza lambası yanar

Rölanti dengesi bozulur ve dengesizleşir

Motordan uğultu sesleri yükselir ve vuruntu yapar

Daha fazla siyah renkli egzoz gazı gelir

EGR Valfi Nasıl Temizlenir?

Bu işlem için kesinlikle işi bilen bir teknik servis elemanına başvurmakta yarar vardır. Çünkü yanlış yapılan bir temizlik işlemi durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir. EGR valfini yerinden çıkarmak için özel araç ve gereçlere ihtiyaç vardır. Cihazın vidaları söküldükten sonra temizlenmeye başlanır. Valfin içinde biriken toz, pislik ve kum temiz bir fırça ile iyice temizlenir. Tamamıyla kirden arındırıldıktan sonra motora düzgün bir biçimde yerleştirilir.