Egzersiz yapmak ALS’yi engelliyor

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Neurology'de yayınlanan bir araştırmada orta ve yoğun seviyede egzersiz yapmanın ölümcül bir hastalık olan ALS riskini erkekler için azalttığı ortaya çıktı. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayınlanan araştırma kapsamında 27 yıl boyunca 373 bin 696 Norveçlinin verilerinin incelendiği belirtildi. Bilim insanları egzersizin erkeklerde işe yaradığını söylerken kadınlar için ise azaltmadığını tespit etti. Bilim insanlarının takip süresi boyunca 504 kişide ALS vakası ortaya çıktığı belirtildi.Uzmanlar, orta düzeyde fiziksel aktivite yapan erkek katılımcıların ALS riskinin yüzde 29 daha düşük olduğunu açıkladı. Yüksek düzeyde fiziksel aktivite yapanlarda ise bu oranın yüzde 41 olduğu belirtildi. Norveç'teki Akershus Üniversite Hastanesi'nde araştırmayı yapan Dr. Anders Myhre Vaage, yorucu fiziksel aktivitenin ALS hastalığının gelişimine ve erken başlangıcına yol açan çevresel faktörleri azalttığını belirtiyor. Myhre Vaage, "Fiziksel aktivite düzeyleri, zindelik ve ALS riski konusunda çelişkili bulgular var. Ancak çalışmamız, erkekler için daha aktif bir yaşam tarzı sürmenin 30 yıldan daha uzun bir süre sonra ALS riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu" dedi.