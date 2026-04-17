Egzersiz yapmak kronik hastalıklardan koruyor
Giriş Tarihi: 17.04.2026

Egzersiz yapmak kronik hastalıklardan koruyor

DIŞ HABERLER
Egzersiz yapmak kronik hastalıklardan koruyor
Avrupa'da saygın kalp dergisi European Heart Journal'da yayımlanan bir araştırma, hareketli bir yaşamın sağlık için çok önemli olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 470 bin kişinin 9 yıl boyunca takip edildiği çalışmaya göre, günlük hareketlerin sadece yüzde 4'ünü yoğun egzersizlere ayırmak, demans riskini yüzde 63, kalp hastalıklarını da yüzde 31 oranında düşürüyor. Nefes nefese kalacak tempoda yapılan hızlı yürüyüş veya merdiven çıkma gibi aktiviteler, bağışıklık sisteminden böbrek sağlığına kadar bir çok kronik rahatsızlığa karşı kalkan oluşturuyor.

Egzersiz yapmak kronik hastalıklardan koruyor
