Egzoz Muayene Ücreti - Egzoz Emisyon Ölçümü Nasıl ve Nerede Yapılır, Ne Kadar?

Egzoz emisyon ölçümü ile aracın egzozundan dışarı salınan gazın miktarı tespit edilir. Salınan egzoz gazı kabul edilen aralıkta ise araç egzoz muayenesinden geçirilir. Egzos emisyon ölçümü nasıl yapılır konusunu da araştırmak isteyebilirsiniz. Egzoz gazı emisyon ölçümü nerede yapılır incelemesi ile konu ile ilgili alınması gereken tedbirler saptanabilir. Egzoz muayene ücreti ne kadar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Egzoz Emisyon Ölçümü

Egzoz emisyon ölçümü genel muayene öncesinde, aracın atmosfere saldığı gazın hangi seviyede olduğunu tespit etmek için yapılır. Söz konusu işlem, genel muayenenin de yapıldığı TÜVTÜRK istasyonlarında yapılır. İşlem esnasında aracın egzoz ve motor bölümüne bir cihaz bağlanır. Bu cihaz ile aracın atmosfere yaydığı gaz miktarı ölçülür.

Aracın genel muayeneye girebilmesi için egzoz emisyon ölçümünden sorunsuz şekilde geçmesi gerekir. Aksi durumda araç genel muayeneye alınmaz. Egzoz emisyonu ile ilgili arızanın giderilmesini müteakip tekrar egzoz emisyonu yapılabilir.

Egzoz Muayene Ücreti Ne Kadar?

Egzoz muayene ücreti de diğer değerleme ücretleri gibi her yıl güncellenir. 2023 yılı için belirlenen egzoz emisyon muayene ücreti 180 TL'dir. Bu muayene ücreti TÜVTÜRK istasyonlarındaki vezneye, genel muayene ücreti ile birlikte yatırılır. Söz konusu meblağın ödenmesi için nakit ya da kredi kartı ile ödeme tercihi yapabilirsiniz. Egzoz emisyon muayenesi yapıldıktan sonra aracı genel muayeneye sokabilirsiniz.