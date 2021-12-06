Ehliyet alma şartları nelerdir? Sürücü belgesini kimler alabilir?

Ehliyet almak için gerekenler arasında birçok koşul bulunmaktadır. Bu koşullar kendi içinde alınmak istenen ehliyetin sınıfına göre değişkenlik göstermekle birlikte, temel olarak şu başlıklar altında sınıflandırılabilirÇ

EHLİYET ALMA ŞARTLARI

Tecrübe koşulu

Yaş koşulu

Diploma koşulu

Sağlık koşulu

Adli sicil kaydı koşulu

Teorik ve direksiyon sınavlarından başarıyla geçme koşulu

Ehliyet yaşı alınmak istenen ehliyetin sınıfına göre değişkenlik gösterir:

Yaş şartı A1, B1 ve M sınıfı ehliyetler için 16 olarak belirlenmiştir.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetleri almak için ise yaş şartı 18 olarak belirlenmiştir.

A sınıfı sürücü belgesi almak için konulan yaş şartı ise 20 olmakla birlikte, yalnızca gücü 15 kilovatın üzerinde olan üç tekerleği bulunan motosikletleri kullanmak için gerekli A sınıfı ehliyette 21 yaş şartı vardır.

C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetlerden birini almak için 21 yaşını tamamlamak gerekir.

D ve DE sınıfı ehliyetleri almak için ise 24 yaşını tamamlamak gerekir.

Ehliyet almak için gerekli olan bir diğer koşul, deneyim şartıdır. Deneyim şartı da alınmak istenen ehliyetin türüne göre değişkenlik gösterir.

A sınıfı ehliyet için, 24 yaşını tamamlamış kişilerde deneyim şartı aranmaz. 24 yaşını doldurmamış kişilerde ise en azından 2 yıllık A2 sınıfı ehliyet sahibi olma koşulu aranır.

C1, C, D1 ve D sınıfı ehliyetler için, en azından B sınıfı ehliyet sahibi olma koşulu aranır.

BE sınıfı ehliyet alabilmek için, B sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekir.

C1E sınıfı ehliyet alabilmek için, C1 sınıfı ehliyete sahip olmak gerekir.

DE sınıfı ehliyet alabilmek için, D sınıfı ehliyete sahip olmak gerekir.

D1E sınıfı ehliyet alabilmek için, D1 sınıfı ehliyete sahip olmak gerekir.

Bunların dışında ehliyet alabilmek için gerekli olan bir diğer koşul, diploma sahibi olmaktır. Tüm ehliyet türleri için en azından ilkokul mezunu olmak gerekmektedir.

Ehliyet alabilmek için adaylardan istenen bir diğer yeterlilik, sağlık yeterliliğidir. Sağlık şartı, Sürücü Adayları ile Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında gerekli olan tüm sağlık koşullarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu Yönetmelik'te belirtilen tüm sağlık koşullarını sağladığını gösteren sağlık raporunu sunmayan adaylar, ehliyet alamamaktadır.

Ehliyet alabilmek için gerekli olan bir diğer koşul, adli sicil kaydının temiz olması koşuludur. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 76. maddesinde, bazı suçları işleyen kişilerin sürücü belgesi almasına engel teşkil eden hükümler bulunmaktadır. Buna göre, Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191'inci maddelerinde sayılan suçları işleyen kişilerin ehliyet alma hakkı bulunmamaktadır. Bunun haricinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4'üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamında belirtilen suçları işleyen kişilerin de ehliyet alması mümkün değildir. Son olarak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12'nci maddesinin ikinci fıkrasından itibaren sayılan tüm suçları işleyen kişiler de ehliyet alma hakkına sahip olamazlar. Ehliyet alabilmek için ibraz etmemiz gereken adli sicil kaydında, sözü edilen maddelerde yer alan suçlarla ilgili bir kayıt olmaması esastır.

KAÇ AYDA EHLİYET ALINIR?

Ehliyet almak isteyen adaylar, eğitimlerini ve sınavlarını zamanında ve başarıyla tamamlamaları durumunda genellikle 1 buçuk ila 2 ay arasında değişen bir sürede ehliyetlerini alabilmektedirler. Sınavlardan başarıyla geçemeyen adayların ise ehliyet alma süreleri uzayabilmektedir.