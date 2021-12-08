Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır?

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar ya da ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlardan bu işlemi gerçekleştirmek için birkaç evrak istenmektedir. Yetkililer tarafından istenilen evraklar arasında kişinin sağlık raporu da yer almaktadır. Bunun üzerine birçok kişi "Sağlık raporu nereden alınır?" sorusunun yanıtını aramaktadır. Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Sorusunun yanıtını hazırladık. Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı…

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Ehliyete yazılmak için istenilen sağlık raporunu devlet hastanelerinden ve özel hastanelerden alabilirsiniz. Devlet hastanesinden randevu alarak doktora göründüğünüzde ehliyet için sağlık raporu alacağınızı belirtmeniz gerekir. Yapılan kontroller sonucunda sağlık raporunuzu muayene eden doktor hazırlayarak size teslim eder. Doktor tarafından alınan belge artık sağlık raporunuzdur. Ehliyet başvurusunda bu raporu kullanabilirsiniz.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Ehliyet başvuru için sağlık raporunu önceden hazırlamanız gerekir. Aşağıdaki yerlerden sağlık raporunuzu temin edebilirsiniz:

Özel muayenehaneler

Özel poliklinik

Özel tıp merkezi

Özel hastane

Sağlık ocağı

Devlet hastaneleri

Üniversitelere bağlı hastanelerden sağlık raporunu alabilirsiniz.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ÖZEL HASTANELERDE NE KADAR?

Reşit olması ile birlikte ehliyet almak isteyen vatandaşlarımızdan istenilmekte olan sağlık raporunu, kişi özel hastaneden almak istiyorsa gideceği hastane devlet değil de özel olduğundan kaynaklı olarak ortalama 50 TL ve 200 TL arasında değişiklik göstermektedir. Her özel hastanenin fiyatı aynı değildir. Detaylı fiyat almak istiyorsanız gitmek istediğiniz özel hastanenin danışmasını arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

E-DEVLET SAĞLIK RAPORU SORGULAMA SİSTEMİ

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-hizmetleri E-devlet sayfasına giriş yapın, T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi doğru bir şekilde girdiğinizde girişiniz başarılı olacaktır. Arama motoruna "Sağlık raporu sorgulama" yazdığınızda karşınıza çıkacak olan ilk bağlantıya tıkladığınızda sağlık raporunuzun sonucuna ulaşabilirsiniz. Eğer alan boş çıkıyorsa sağlık raporunuz henüz sisteme düşmemiştir.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU SÜRESİ

Ehliyet almak için veya da ehliyetinizi yenilemek için aldığınız sağlık raporunun geçerlilik süresi bir senedir. Eğer yaptırdığınız sağlık raporunun üstünden bir sene geçtiyse o rapor kabul edilmez. Yeniden sağlık raporu almanız gerekecektir.

Ehliyet yenilemek için sağlık raporu şartları nelerdir?