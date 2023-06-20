Ehliyet sınavı çetesi böyle çökertildi! Pes dedirten kopya düzeneği

ÖRGÜT YAKALANMAMAK İÇİN ÖNLEM ALDI

Örgüt, sınavı geçen adaylardan 20 bin Türk lirası para aldıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin yakalanmamak için düzenek yerleştirerek sınava soktukları adayların telefonlarını aldıkları ve kişilerin kopya çekerken yakalanmaları halinde bilgi vermemeleri yönünde tembihledikleri belirlendi. Başkaları üzerine telefon kullandıkları ve sürekli olarak telefon hattı değiştirdikleri, ikametgah adreslerinde oturmadıkları, dağ evi ya da yıkılacak gecekonduları ikametgah adresi olarak gösterdikleri tespit edildi.

300 KİŞİ DÜZENEK İLE EHLİYET ALDI

Soruşturma kapsamında; örgüt üyelerinin bu suçu meslek haline getirdikleri ve yaklaşık 5 yıldır aynı yöntemle binlerce kişiye ehliyet almaya çalıştıkları, birçoğunun sınav giriş salonlarında üzerlerinde kameralı düzenekle yakalandıkları, en az 300 kişinin bu yöntemlerle ehliyet aldıkları tespit edildi. Kopya çekerek ehliyet alan kişilerin ehliyetlerine el konuldu. Örgüt üyelerinin benzer yöntemlerle işlediği suçlardan yaklaşık 20 milyon Türk lirası haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.