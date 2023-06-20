Ehliyet sınavı çetesi böyle çökertildi! Pes dedirten kopya düzeneği

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (Ehliyet) Sınavına giren kişiler üzerlerine 'Kameralı Düzenek' yerleştirerek kopya çektikleri veya 'Joker' tabir edilen kişileri kullanarak sınavı geçmelerini sağladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından çalışmalarını tamamlayarak Ankara merkezli 29 ilde 300 ekip 1000 personel ile 270 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda aralarında sürücü kursu sahibi ve çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Örgüt üyeleri sosyal medya uygulamaları, ilan, afiş ve aracılar vasıtasıyla sürücü belgesi ve türü belgeleri almak isteyen Türk ve yabancı uyruklu şahıslarla temas kurdukları belirlendi. Daha önce birçok kez ehliyet sınavına girip başarısız olmuş yeterli teorik bilgiye sahip olmayan, okuma yazma bilmeyen ya da yabancı uyruklu ehliyet almaya haiz olmayan kişilerle iletişime geçtikleri tespit edildi.
DÜZENEK NASIL ÇALIŞIYOR
Adayların üzerlerine wifi üzerinden ses ve görüntü aktarımı yapan kameralı düzenek yerleştirerek sınava soktukları belirlendi. Bilgisayar ekranını görecek şekilde kıyafetlerinin yaka kısmına yerleştirilen kamera ve adayın kulak içine yerleştirdikleri mikro boyuttaki kulaklık marifetiyle soruların cevapladıklarını verdikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin sınav esnasında sınavın yapıldığı okul çevresine araçları ile konumlanarak soruları bu cihazlar vasıtası ile cevapladıkları ortaya çıktı. Cep telefonlarına kurmuş oldukları program üzerinden farklı salonlarda bulunan birden fazla kişiyle eş zamanlı görüntülü görüşme yapabildikleri belirlendi.
SAHTE BELGE İLE EHLİYET BAŞVURUSU
Örgütün sürücü adaylarından müracaat için gerekli belgeleri bulunmayan veya buna haiz olmayan kişiler için sahte belgeler düzenledikleri tespit edildi. Okuma yazma bilmeyen ya da diploması olmayan kişilere sahte diploma, mezuniyet belgesi, sabıka kaydı bulunan kişilere sahte adli sicil belgesi, sağlık durumu ehliyet almaya haiz olmayan kişilere ise sahte sağlık raporu düzenledikleri belirlendi. Hazırlanan belgeleri örgüt içerisinde faaliyet gösteren sürücü kurslarına vererek kayıtlarını yaptırdıkları ve sürücü kursları vasıtasıyla adayların sınava girecekleri okullarda değişiklik yaparak sınav yerlerini denetimin az olduğunu düşündükleri okullara aldırdıkları tespit edildi.
ÖRGÜT YAKALANMAMAK İÇİN ÖNLEM ALDI
Örgüt, sınavı geçen adaylardan 20 bin Türk lirası para aldıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin yakalanmamak için düzenek yerleştirerek sınava soktukları adayların telefonlarını aldıkları ve kişilerin kopya çekerken yakalanmaları halinde bilgi vermemeleri yönünde tembihledikleri belirlendi. Başkaları üzerine telefon kullandıkları ve sürekli olarak telefon hattı değiştirdikleri, ikametgah adreslerinde oturmadıkları, dağ evi ya da yıkılacak gecekonduları ikametgah adresi olarak gösterdikleri tespit edildi.
300 KİŞİ DÜZENEK İLE EHLİYET ALDI
Soruşturma kapsamında; örgüt üyelerinin bu suçu meslek haline getirdikleri ve yaklaşık 5 yıldır aynı yöntemle binlerce kişiye ehliyet almaya çalıştıkları, birçoğunun sınav giriş salonlarında üzerlerinde kameralı düzenekle yakalandıkları, en az 300 kişinin bu yöntemlerle ehliyet aldıkları tespit edildi. Kopya çekerek ehliyet alan kişilerin ehliyetlerine el konuldu. Örgüt üyelerinin benzer yöntemlerle işlediği suçlardan yaklaşık 20 milyon Türk lirası haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.