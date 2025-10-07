Haberler Yaşam Haberleri Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 kişi pes dedirtti
Giriş Tarihi: 7.10.2025 10:57

Adana'da ehliyet sınavında biri kadın iki kişinin tişörte ve kemer yaptığı kopya düzeneği, polis tarafından fark edildi. İki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, 1 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda açılan 'e-Sınav Merkezi'nde meydana geldi. Ehliyet sınavına girişte yapılan üst aramasında, Sinan Y.'nin kemerinin altına gizlenmiş cep telefonuna ait alıcı cihaz ile kulağında kulaklık bulundu. Aynı gün başlayan ikinci oturum öncesi yapılan kontrolde ise Medine D.'nin kıyafetinin iç kısmına dikilmiş alıcı cihaz ve kulağında kulaklık tespit edildi. Her 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

