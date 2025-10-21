Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Olay, Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında meydana geldi. Sınava girmek üzere güvenlik kontrolünden geçen Ş.A. isimli adayın sol ayakkabısında el dedektörünün uyarı vermesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada, sol ayakkabısının içinde beyaz renkli elektronik cihaz, kemer kısmında düğme şeklinde gizlenmiş kamera ve kulağının içinde mikro kulaklık bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KİŞİNİN YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli Ş.A., ifadesinde düzeneği sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin hazırlayıp kendisine taktığını öne sürdü. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.