Ehliyet sınavında sahteciliğe ceza

İSTANBUL'DAyaşayan Veysi S. (40) bir türlü geçemediği ehliyet sınavına arkadaşı Zafer S.'yi (27) soktu. Zafer S. Tuzla'daki bir ortaokulda girdiği sınavda görevlilerin dikkatinden kaçamadı. Tutanak tutularak emniyete bildirilen sahteciliğin ardından Zafer S.'nin daha önce de başkaları adına girdiği sınavlarda yakalanıp hakkında dava açıldığı ortaya çıktı. İddiaları reddetmeyen iki arkadaş hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 4'er yıla kadar hapis istendi. Mahkeme, iki arkadaşı da 10 ay hapis cezasına çarptırdı, 6 bin lira adli para cezasına çevirdi, cezalar ertelendi.