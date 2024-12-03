Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapanlara 8 ilde ‘joker’ operasyonu: 28 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 28 şüpheliyi yakalamak için Aksaray merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman ve Antalya da yapıla in eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında organizasyonu yönettiği tespit edilen A.Y., R.A., O.F. ve C.D'nin de olduğu 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAZAKLARA KAMERA YERLEŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, sınavlarda kopya çekilmesi için kullanılan 9 kamera ve görüntü aktarım cihazı yerleştirilmiş kazak, 3 ses aktarım cihazı yerleştirilmiş iç çamaşırı, 5 kulak içi kulaklık, 14 kulaklık pili, 4 Wi-Fi cihazı, 6 cep telefonu ve 1 batarya. Ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. ve R.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.F. ve C.D. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, usulsüz şekilde ehliyet aldığı tespit edilen 58 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Bu kişilerin sürücü belgelerinin iptal edilmesi için gerekli süreçlerin devam ettiği öğrenildi.