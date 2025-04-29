Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025 | Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının sona ereceği tarih gündemde. Eski tip sürücü belgesi sahibi olan sürücülerin, yeni tip ehliyet için başvuruların sona ereceği tarih belli oldu. Peki, Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır? İşte, detaylar...