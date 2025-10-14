Haberler Yaşam Haberleri Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, nasıl yapılır? 2025 Ehliyet yenileme ücreti ve gerekli evraklar
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman sorusunda sona gelindi. 2016 öncesi alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre için geri sayım başladı. Vatandaşlar, işlemlerini geciktirmemeleri, olası cezalarla karşılaşmamaları adına uyarılıyor. Bu kapsamda ehliyet nasıl yenilenir, 2025 ehliyet yenileme ücreti ne kadar gibi sorular gündemde. İşte, gerekli evraklar ve randevu alma adımları:

Ehliyet yenileme son tarih yaklaşıyor. Eski tip ehliyet belgelerinin yeni çipli kartlarla değiştirilmesi için verilen süre ekim ayı itibarıyla dolacak. Verilen süre içerisinde sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar cezalar ile karşı karşıya kalabilir. Peki ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, hangi belgeler gerekiyor?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan sürücüler, yasal olarak trafikte araç kullanamayacak.

EHLİYET NASIL YENİLENİR?


Ehliyet yenileme başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) randevu sistemi üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar, randevu günü gerekli evraklarla birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak yeni ehliyetleri için başvuruda bulunabiliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 15 TL olarak belirlendi:

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kimlik belgesi

Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, nasıl yapılır? 2025 Ehliyet yenileme ücreti ve gerekli evraklar
