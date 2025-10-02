Ehliyet yenileme son tarih yaklaşıyor! Ehliyet nasıl yenilenir, randevu nereden alınır, ücreti ne kadar?

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyet belgelerinin yeni çipli kartlarla değiştirilmesi için verilen süre bu ayla birlikte dolacak. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte ceza ile karşı karşıya kalacak. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi belgeler gerekir? İşte detaylar…
Eski tip sürücü belgelerinin yeni ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan sürücüler, yasal olarak trafikte araç kullanamayacak.
2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 15 TL olarak belirlendi:
"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL
"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL
Kimlik belgesi
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)