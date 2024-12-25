Ehliyetine el konulan sürücünün yaptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

Karabük Safranbolu çevre yolunda, gece saatlerinde meydana gelen olayda S.E.'nin kullandığı özel araç çevre yolu Valilik binasını geçince direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, sürücü S.E ve yanındaki yolcu Ö.A ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan S.E. ve Ö.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemede sürücü S.E.'nin ehliyetinin geçici geri alındığı tespit edildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.