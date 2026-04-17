Haberler Yaşam Haberleri Ehliyetsiz driftçilere 440 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:10

Ehliyetsiz driftçilere 440 bin lira ceza

İstanbul Pendik’te trafik güvenliğini tehlikeye atarak ehliyetleri olmadığı halde otomobilleriyle drift atan iki sürücüye toplam 440 bin lira idari para cezası uygulandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Olay, geçtiğimiz gün Pendik Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede drift atarak araç kullanan iki sürücünün görüntülerinin sanal medyada yer alması üzerine ihbar olarak değerlendiren ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden A.E.K.(24) gözaltına alındı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak' ve 'Ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak' suçlarından toplam 440 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücülerden A.E.K.'nin, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Ehliyetsiz driftçilere 440 bin lira ceza
