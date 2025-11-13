Ehliyetsiz şoför drift atarken yakalandı:74 bin TL ceza

Edinilen bilgilere göre, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Albayrak Caddesi üzerinde drift yaptığı ve trafiği kapattığı görülen bir otomobille ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, araç Ertaş Caddesi'nde hareket halindeyken yakalandı. Yapılan incelemede, aracın üzerinde kumanda ile çalışan abartı egzoz olduğu ve drift atan sürücünün de aynı kişi olduğu tespit edildi. Ayrıca, bahse konu sürücüye ait ehliyete daha önceden emniyet birimlerince el konulduğu belirlendi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekiplerince sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmaktan ve drift yapmaktan toplam 74 bin 336 TL cezai işlem uygulandı. İşlem yapılan araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Araç sürücüsünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konulduğu belirtildi.