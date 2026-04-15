Ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümrük Kapısı yönüne doğru seyir halinde olan Hasan Gültekin idaresindeki otomobil ile, ehliyetsiz M.A (16) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken, Hasan Gültekin'in kullandığı araçta bulunan 3 yaşındaki Nazlı Gültekin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Gültekin, (3) burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.