Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi üzerinde A.Ş. (17) idaresindeki otomobil ile Erhan Körnek (17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Körnek hayatını kaybetti.Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü A.Ş. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Körnek'in acı haberi ise ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz genç düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.