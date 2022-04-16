Ehliyetsiz sürücü dehşeti yaşatmıştı! Arkadaşları Ezgi için adalet arıyor

Ceyda: Ben bugün ellerimle kız kardeşimi toprağa verip geldim. Buz gibi toprağın altına koyup geldim. Sarılarak tek bıraktım ben bugün onu. Tek bırakmak zorunda kaldım.

Duru: Ne dua okunur, nasıl başsağlığı dilenir tam olarak bilemeyen çocuklardık biz. Annesi bugün o kadar sıkı tuttu ki elimi, sanki Ezgi'yi tutup bırakmamak ister gibiydi. İçimiz yandı!