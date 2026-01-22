Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçti, taklalar attı, öldü!

Feci kaza gece saatlerinde Nazilli ilçesi Aydın-Denizli Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. A.A. (38) ile birlikte eğlence mekanından ayrılan Muharrem Ertan (23) ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçti. Kırmızı ışıkta geçerek araç hızını kesmeden kavşağa giren Ertan, bu sırada karşıya geçmekte olan T.Y. (31) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ertan yönetimindeki araç önce orta refüje ardından yol kenarındaki beton çiçekliğe çarparak 6 takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ertan ve araçtaki A.A. (38) sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ertan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. T.Y. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.