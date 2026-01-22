Haberler Yaşam Haberleri Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçti, taklalar attı, öldü!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 11:39

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçti, taklalar attı, öldü!

Aydın'da aracıyla kırmızı ışıkta geçen 23 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Muharrem Ertan, kullandığı araçla taklalar attı. Araç hurda yığınına dönerken genç sürücü Ertan yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçti, taklalar attı, öldü!
  • ABONE OL

Feci kaza gece saatlerinde Nazilli ilçesi Aydın-Denizli Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. A.A. (38) ile birlikte eğlence mekanından ayrılan Muharrem Ertan (23) ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçti. Kırmızı ışıkta geçerek araç hızını kesmeden kavşağa giren Ertan, bu sırada karşıya geçmekte olan T.Y. (31) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ertan yönetimindeki araç önce orta refüje ardından yol kenarındaki beton çiçekliğe çarparak 6 takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ertan ve araçtaki A.A. (38) sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ertan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. T.Y. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta geçti, taklalar attı, öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz